Casoria, colpi di pistola in strada: identificati 12 minorenni

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria (Napoli) insieme ai colleghi della tenenza di Arzano – allertati dal 112 – intorno alle 23 di ieri sono intervenuti a via Brindisi (altezza civico 39) per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati 2 bossoli a salve esplosi calibro 8. – continua sotto –

Poco distante, a via Cagliari, i militari hanno identificato 13 ragazzi del posto (12 di questi sono minorenni tra i 13 e i 17 anni). I minori sono stati affidati ai rispettivi genitori.

Proprio in quella strada i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri 15 bossoli a salve esplosi stesso calibro e un coltello a serramanico. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Casoria per identificare i responsabili.