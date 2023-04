Napoli, “Il settore sportivo tra innovazione e trasformazione”: focus al Palavesuvio

Valorizzare lo sport attraverso la condivisione di valori etici ed educativi, di stili di vita sani e della pratica sportiva. E’ stato questo l’obiettivo della fiera Sebs che si è tenuta al Palavesuvio di Ponticelli, a Napoli. – continua sotto –

Focus sul benessere a tutte le età e verso tutte le fasce di cittadinanza. Incontro che ha previsto anche una tavola rotonda, alla quale hanno preso parte numerosi esperti sul tema “Il settore sportivo tra innovazione e trasformazione – Le leggi e gli strumenti utili del cambiamento”.

Un vero e proprio momento di formazione che ha offerto spunti di riflessione sulle attività fondamentali da mettere in campo per poter essere, in qualità di dirigenti ed istruttori sportivi sempre più aderenti alle richieste di un mercato in continua evoluzione. Maurizio Marassi (nella foto), nel suo intervento, ha esposto tutte le illegalità a cui sono sottoposte le società sportive in mancanza del certificato medico sportivo degli atleti.

Pasquale Arienzo, presidente di Gesin Group, si è soffermato su “La cultura dello Sport attraverso i Media”. Enzo Marra ha fatto una disamina completa sulla situazione legale e contabile delle società sportive in Campania, con un quadro in chiaroscuro. Prossimo appuntamento di questo ciclo di incontri a giugno. IN ALTO IL VIDEO