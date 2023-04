Napoli, il ministro Sangiuliano: “Non sfregiate la bellezza della città, lo dico da tifoso”

“Io sono tifoso del Napoli ma faccio un appello, con il cuore in mano, ai cittadini: non sfregiate la bellezza di questa città che sta recuperando un suo ruolo”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi a Napoli per la presentazione della sezione Campania Romana del Mann. – continua sotto –

“Io sarò il primo a gioire per la vittoria del Napoli, che è una tappa, un momento che va a sposarsi con il generale rilancio della città. Quindi – ha concluso – faccio appello ai miei concittadini affinché preservino i monumenti”.

IN ALTO IL VIDEO