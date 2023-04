Mozzarella Dop, Natale e Sgambato bocciano idea di estendere produzione anche oltre Campania

Renato Natale, sindaco di Casal di Principe, e Camilla Sgambato, dirigente Pd ed ex parlamentare, bocciano la proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, di estendere l’area della Mozzarella di bufala Dop che viene prodotta nelle province di Caserta e Salerno e in pochi comuni di quelle di Napoli e Benevento. Secondo la teoria della Regione, sostenuta da Coldiretti, l’areale è troppo piccolo per giustificare la denominazione “campana” visto che, oltretutto, l’area Dop comprende anche Molise, basso Lazio e parte della provincia di Foggia.

“La filiera bufalina – commentano Natale e Sgambato – è un pilastro dell’economia italiana e della Campania, oltre che patrimonio di una coscienza collettiva condivisa, grazie innanzitutto agli allevatori, ai caseifici ed alla forza del Consorzio tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. La mozzarella di bufala campana Dop è il secondo formaggio Dop Italiano ed il primo del Sud Italia e viene prodotto dai caseifici che insistono nell’area di produzione, secondo un rigido disciplinare, per il quale la mozzarella di bufala campana deve essere realizzata esclusivamente con il latte prodotto dagli allevamenti di bufala mediterranea italiana e nei caseifici che insistono nell’Area della Mozzarella di bufala campana dop, dove è stata dimostrata la storicità delle produzioni di mozzarella di bufala mediterranea italiana dal 1600 circa”.

“Peraltro, i disciplinari Dop – continuano – vengono approvati con Dpcm su richiesta dei produttori di filiera e del consorzio di tutela e su proposta del ministero dell’Agricoltura dopo un iter che vede protagonisti il Consorzio di Tutela, gli allevatori e l’Unione Europea. Il relativo marchio viene concesso in base alla dimostrata storicità delle produzioni. Per questa ragione, esprimiamo i nostri dubbi sulla proposta avanzata dall’assessore regionale all’Agricoltura, dato che l’area Dop è, come ben sa Caputo, già troppo estesa”.

“Il nostro territorio e la sua produzione – sottolineano Natale e Sgambato – sono stati già mortificati dai piani regionali di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bufalina che hanno determinato, negli ultimi 10 anni, l’abbattimento, per sospetta infezione, di oltre 140 mila capi bufalini, risultati, poi, nel 97% sani alle indagini post-mortem, e la conseguente chiusura di oltre 300 aziende, con la perdita di almeno 5mila posti di lavoro. Bisogna opporsi alle evidenti speculazioni industriali su un prodotto locale di assoluto pregio ed eccellenza, ed evitare di sottrarre al Casertano il suo primato riconosciuto nel mondo”.