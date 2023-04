I giovani danzatori del “Conti” di Aversa protagonisti a Napoli per “Campania in Danza”

Aversa (Caserta) – I giovani allievi danzatori del Liceo Coreutico dell’Isiss “Osvaldo Conti” di Aversa protagonisti al Teatro Politeama di Napoli nella rassegna “Campania in Danza”, un progetto curato dal Polo dei licei musicali e coreutici campani e patrocinato dall’Assessorato regionale alle Politiche Giovanili. – continua sotto –

Insieme ad altri talenti provenienti da tutti i licei campani, uniti in una compagnia di danza classica e una di danza contemporanea, nove studenti del “Conti” (Nadia Colicchio, Nancy Boggia, Giulia Di Grazia, Matteo Sarracino, Melissa Corona, Davide Trinchillo, Elisa Di Fraia, Emiliana D’Angelo, Francesco Casaburi), coordinati dalla professoressa Giuliana Pennacchio, si sono esibiti in uno spettacolo diviso in due tempi: il primo, di danza classica, in una coreografia a cura di Mimmo Di Dato e Alessandra Veronetti, dal titolo “Leonardo 2.0 – Tributo a Leonardo Da Vinci”; il secondo, di danza contemporanea, in una coreografia di Mariella Celia, con “Click”, una performance che gioca con alcuni dei meccanismi messi in atto dall’avvento dell’intelligenza artificiale.

Due temi che hanno coinvolto il pubblico portandoli prima in una dimensione eterea e di bellezza e dopo in una di riflessione e contemporaneità. Entusiasta la dirigente scolastica, professoressa Filomena Di Grazia, che ha sottolineato come gli allievi abbiano reso fiero il loro istituto esibendosi in una cornice prestigiosa, qual è il Teatro Politeama, con maturità e consapevolezza”.

Sotto le immagini dei due gruppi di danza