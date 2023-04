Ad Aversa (Caserta) un fortunato giocatore ha vinto 25mila euro al 10 e lotto, centrando un “8 oro”, nel concorso di giovedì 13 aprile. – continua sotto –

Come riporta Agipro, in Campania si sono registrate vincite complessive pari a 125mila euro. La vincita più alta è stata registrata a Lacedonia, in provincia di Avellino, dove un giocatore si è aggiudicato 100mila euro grazie a un 9.