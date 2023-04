Aversa, tavolini e dehors: “schiarita” tra Comune e commercianti

Aversa (Caserta) – Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico: verso una schiarita nei rapporti tra l’amministrazione comunale di Aversa e i commercianti che in queste ultime settimane si sono visti bersagliare da sequestri (anche di natura penale, essendo stato contestato l’abuso edilizio in alcuni casi) e da contestazioni di contravvenzioni. – continua sotto –

Una vera e propria “crociata” che ha coinciso con l’arrivo in città del comandante della Polizia municipale, Antonio Piricelli, che, in pratica, ha ritenuto illegittima una buona parte delle autorizzazioni che erano state concesse dal suo predecessore, a seguito di una diversa interpretazione del Codice della strada per quanto riguarda l’occupazione della carreggiata e del concetto di quest’ultima, in particolare se erano occupabili da tavolini e dehors dei baretti della movida gli stalli di sosta.

Si sono, infatti, incontrati il vicesindaco con delega alla Mobilità, Marco Villano, con i rappresentanti di Confcommercio – Fipe, Raffaele Oliva, e del comitato “Aversa Centro Commercio Vivo”, Lello Candia. Per questi ultimi si è trattato di un incontro positivo con il recepimento delle richieste fatte dalla categoria da inserire nella bozza di regolamento che questa mattina dovrebbe andare al vaglio del dirigente di settore, Giovanni Gangi, per l’acquisizione del parere che si preannuncia positivo, salvo colpi di scena che non sono mai mancati in questa vicenda che ha anche risvolto socio-economici come facilmente intuibile.

Per l’assessore Villano «si è trattato di un incontro proficuo. Ritengo giuste le osservazioni poste dalla categoria. Siamo di fronte ad un regolamento importante perché norma e organizza le occupazioni di suolo pubblico. Ora verrà discusso anche in commissione con i componenti di opposizione che già hanno dato un importantissimo contributo alla stesura della bozza, come nel caso di Gianluca Golia». «Il Covid – ha continuato il numero due dell’esecutivo normanno guidato dal sindaco Alfonso Golia – ha cambiato la nostra vita è la confezione degli spazi. Abbiamo imparato ad apprezzare i luoghi all’aperto e per questo la nostra azione amministrativa è volta ancora di più alla valorizzazione degli stessi e questo regolamento va in questa direzione: dare possibilità alle attività commerciali di usufruire degli spazi esterni pubblici in modo organizzato “arredando” le strade cittadine. E’ anche un regolamento molto rigido che prevede l’obbligo, tra le altre cose, di pulizia dell’aria ed il ritiro dell’autorizzazione a chi lo trasgredisce per tre volte». – continua sotto –

Dal versante dei titolari degli esercizi commerciali di ristorazione traspare un cauto ottimismo sperando che alle parole succedano i fatti concreti e si evidenzia con Candia che «non consentire di avere tavolini all’aperto non danneggia sol i singoli esercenti, ma l’intera economia cittadina perché potenziali acquirenti sceglieranno altri luoghi dove sarà consentito, se ad Aversa non potranno nemmeno ristorarsi e riposarsi sorseggiando un caffè o una bibita all’aria aperta. Una ricaduta negativa che è facile intuire e che i nostri amministratori non possono ignorare nel momento in cui andranno ad approvare il nuovo regolamento». Una previsione che con l’arrivo della bella stagione sarà, purtroppo, ancora più veritiera.

Intanto, il Bar Brasilena, ubicato nella centralissima via Roma, dopo il dissequestro della pedana avvenuto la scorsa settimana, in questo ultimo fine settimana l’ha nuovamente aperta al pubblico in attesa delle motivazioni, così come avvenuto anche per il Festina, locale di piazza Municipio che si è visto annullare dal tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere il provvedimento di sequestro che era stato disposto dalla Polizia municipale.

Il tema sarà discusso anche in Consiglio comunale nel corso della seduta convocata per il prossimo 20 aprile quando, oltre alle nomine in alcune commissioni consiliari, si dovrà esaminare la mozione delle opposizioni con la quale si chiede di voler prorogare tutte le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico, in attesa del varo del nuovo regolamento, al 31 dicembre prossimo.