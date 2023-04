Aversa, Concorso Internazionale Cimarosa: vince la flautista turca Mercan Aldemir

Aversa (Caserta) – Concluso il Concorso Flautistico Internazionale “Domenico Cimarosa-Premio Rotary”, la prestigiosa competizione dedicata al più illustre concittadino, che ha portato in città decine di flautisti provenienti da tutto il mondo. – continua sotto –

Nella serata finale condotta dall’eclettico Pino Guerrera e svoltasi nella monumentale chiesa di San Francesco delle Monache, grazie alla disponibilità del rettore don Pasqualino De Cristofaro, ha trionfato per questa 13esima edizione, la giovanissima flautista turca Mercan Aldemir. Il resto del podio tutto italiano, con Margherita Brodski al secondo posto e Samuele Di Nardo al terzo.

Giudici della competizione musicisti internazionali come Patrick De Ritis, Gareth McLearnon, Luigi Esposito, Agata Igras e Piero Viti. Pianista accompagnatore Simonetta Tancredi, performer il pianista Claudio Sanna. Al termine della serata si è anche esibita con grande successo la Falaut Flute Orchestra, orchestra formata appunto da tanti giovani flautisti.

“Dalla prima edizione del 1999 – dichiara Luigi Pane, presidente del Rotary Club Aversa Terra Normanna – il concorso, che è biennale, si è sempre più inserito nel contesto musicale internazionale, assumendo grande prestigio. Quest’anno i concorrenti venivano dalla Cina, dalla Spagna, dalla Polonia, dalla Bulgaria, dalla Turchia, oltre che ovviamente dall’Italia, nonostante il periodo per nulla sereno, dopo la pandemia e con la guerra in Ucraina in corso, e le difficoltà che ci sono per gli spostamenti soprattutto da alcuni Paesi”. – continua sotto –

“Tutto questo – sottolinea Pane – grazie alla associazione Diaphonia presieduta da Maria Terdoslavied in particolare al maestro Fabio Di Lella, che dal 1999 è direttore artistico e fautore della competizione. Abbiamo ricevuto poi il patrocinio morale della Città di Aversa che ci ha permesso di svolgere il concorso in Casa Cimarosa, l’adesione del Liceo Cirillo ad indirizzo musicale diretto da Luigi Izzo, e per il servizio di accoglienza della serata finale nella chiesa di San Francesco le hostess dell’Istituto “Mattei”. Grazie anche al prezioso sostegno del cavaliere Antonio Aprile, sempre sensibile ad iniziative artistico culturali che danno lustro alla città di Aversa, e di Confindustria Caserta presente con il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Pasquale Lama, e la Regione Campania attraverso l’Agenzia Regionale per il Turismo diretta da Luigi Raia che ha sostenuto i costi della logistica”.

“Un grazie – ha concluso il presidente del Rotary – anche al presidente del Consiglio comunale aversano, Roberto Romano, per la sua preziosa e fattiva collaborazione. Ed infine un grazie particolare ai soci del club Rotary Aversa Terra Normanna, che ormai da 24 anni sostengono questa importante iniziativa e al Distretto Rotary 2101, nella persona del governatore Alessandro Castagnaro”.

Da segnalare che un importante azienda americana della California, la WM. S. Haynes, ha voluto omaggiare il concorso Cimarosa con una testata d’argento (parte superiore del flauto) del valore di 16mila dollari americani, che la giuria ha assegnato alla concorrente Angela Borlacchi. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA