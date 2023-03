“NapoliCittàLibro”, presentata l’edizione 2023 dedicata a Piero Angela

Presentata nei prestigiosi spazi delle Gallerie d’Italia di Napoli, in via Toledo, la quarta edizione di NapoliCittàLibro – Salone del Libro e dell’Editoria, organizzata dall’associazione Liber@Arte, con il contributo del Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, il sostegno di Intesa Sanpaolo, il patrocino di Rai Campania, Camera di Commercio di Napoli e Comune di Napoli e la mediapartnership di Rai. – continua sotto –

All’incontro con la stampa hanno partecipato gli editori Alessandro Polidoro e Rosario Bianco, presidente e vicepresidente associazione Liber@Arte; Luigi Carbone, presidente Commissione Cultura del Comune di Napoli; Giulia Del Prete, direttore commerciale Exclusive Campania Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo.

Un’edizione importante che supera i confini europei, con spazi dedicati all’immenso Piero Angela in collaborazione con Rai Teche e il patto di gemellaggio tra NapoliCittàLibro e la Feria Internacional del Libro de Calì (Columbia), finalizzato all’intensificazione delle relazioni culturali e sociali con riferimento costante all’azione comune per lo sviluppo della cultura, della pace, solidarietà e incontro tra i popoli.

IN ALTO IL VIDEO