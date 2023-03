Napoli, le opere di Caravaggio esposte a Palazzo Reale

Napoli – Le opere di Caravaggio da Capodimonte a Palazzo Reale fino al 9 maggio. Ecco la mostra “Dialoghi intorno a Caravaggio”, che segna in maniera straordinaria l’avvio di una nuova collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte. – continua sotto –

La mostra è curata da Mario Epifani e Sylvain Bellenger, i rispettivi direttori dei due musei che hanno in comune anche di essere ospitati negli edifici che hanno rappresentato le dimore dei sovrani di Napoli, in particolare in epoca borbonica. La collaborazione è incentrata sul dialogo tra le raccolte d’arte dei due musei, entrambe frutto del collezionismo borbonico tra Sette e Ottocento.

L’esposizione ha come opera principale la “Flagellazione di Caravaggio” che segnò in modo evidente il corso dell’arte del Seicento, con particolare riferimento alla pittura napoletana.

I “Dialoghi intorno a Caravaggio” ruotano intorno a due temi: da una parte vengono riuniti per la prima volta tutti i dipinti caravaggeschi acquistati nel 1802 a Roma da Domenico Venuti per Ferdinando IV di Borbone.

Dall'altra è proposto un confronto sulla rappresentazione del tema iconografico della "Flagellazione" e dell'"Ecce homo", attraverso l'interpretazione che ne diedero diversi artisti tra il XVI e il XVII secolo. A sostenere la mostra anche la regione Campania nell'ambito del Poc Campania 2014/20. Presente all'inaugurazione il governatore Vincenzo De Luca.