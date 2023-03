Il Premio “5 Stelle d’Oro della Cucina” approda a Caserta e Capua

L’edizione 2023 del Premio “5 Stelle d’Oro della Cucina”, ideato e promosso dall’Associazione Italiana Cuochi, si terrà in Campania, tra Caserta e Capua. – continua sotto –

Martedì 7 marzo, l’Associazione Italiana Cuochi, al Teatro Ricciardi di Capua, con una solenne cerimonia premierà i Junior Chef, Cuochi e Chef, che si sono distinti durante l’anno per la promozione della buona cucina nel mondo. In virtù dell’evento, che giunge in Campania dopo aver fatto tappo lo scorso anno in Toscana, saranno premiati oltre 30 “Chef Stellati Michelin” e “Food Blogger”. Gli Chef premiati arriveranno da tutta Italia e dalle delegazioni estere Aic. L’Associazione Italiana Cuochi è presieduta dallo Chef Simone Falcini, che vanta l’apertura sino ad oggi di 35 ristoranti in Italia e l’estero, nonché conduttore della prima e seconda stagione del “Migliore Chef Italia”, format visibile sul digitale terrestre Canale Italia e piattaforma Sky. – continua sotto dopo la foto –

Come spiega lo Chef Simone Falcini «Il premio non è dietro pagamento, non è automatico e non è dovuto, per questo ha un enorme valore nel panorama della ristorazione». Falcini continua: «Siamo molto orgogliosi dei passi fatti sino ad oggi, come associazione. Il premio che Aic conferisce è il coronamento della fatica quotidiana che ogni professionista mette ogni giorno per regalare momenti di convivialità ed emozione sulle tavole dei propri clienti. Abbiamo pensato ad un premio che si distinguesse da tutti gli altri, non abbiamo trascurato chi non fa il mestiere da molti anni, estendendolo anche agli Junior Chef, che anche se giovani, quotidianamente si adoperano nelle cucine di tutto il mondo, e anch’essi devono vedersi riconosciuto l’impegno e la fatica. Il premio vuole essere una spinta per continuare quotidianamente con lo stesso impegno a diffondere la buona cucina nel mondo». – continua sotto –

Le due città di Terra di Lavoro si tingeranno di bianco grazie alla presenza di oltre 400 “giacche bianche” che sfileranno nelle strade principali. L’evento, patrocinato dalla Regione Campania e dai Comuni di Caserta e Capua, sponsorizzato da Elba Logistica e Imballaggi della famiglia Capasso e dal Gruppo EdaCasa della famiglia Dell’Aversana, è stato organizzato dal Responsabile Delegazione Campania, lo Chef Antimo Migliaccio, che ha lavorato a lungo per organizzare un evento degno “dell’accoglienza campana doc”, il presidente Simone Falcini, ha definito che sarà un Evento Stellato, sia per la cura dei dettagli che per gli ospiti che interverranno.

«Una gioia enorme aver collaborato con Chef dello spessore di Simone Falcini e tutto il gruppo dirigente dell’Aic. – ha dichiarato emozionato Migliaccio, il mago atellano dei fuochi, come lo chiamano i suoi amici – Una grandissima soddisfazione aver portato nella mia terra campana il prestigioso Premio “5 Stelle d’oro della cucina”, tra i più ambiti riconoscimenti italiani. Per la buona riuscita dell’evento abbiamo attivato una complessa macchina organizzativa che si è avvalsa del contributo di tantissimi amici a cui rivolgo un immenso grazie». – continua sotto dopo la foto –

Di seguito il programma dettagliato della giornata del 7 marzo. Alle 9, tutti i premiati, con Giacca e Cappello da Cuoco, si ritroveranno presso la Reggia di Caserta, per incontrare le autorità cittadine e fare la foto di rito. Alle 9.30, visita al “Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop”, situato presso la Reggia di Caserta. Alle 11, ritrovo presso il Teatro Ricciardi di Capua, visita guidata del centro storico, in piazza Dei Giudici incontro con le autorità cittadine e foto di rito. Alle 13, ritrovo presso il Parco delle Fortificazioni (via Napoli 3, Capua) dove ad attendere i premiati saranno presenti le aziende enogastronomiche del territorio e le istituzioni per un buffet, per vivere un momento di convivialità. Alle 15.30, presso il Teatro Ricciardi inizio Cerimonia della Premiazione “5 Stelle d’Oro della Cucina”. All’evento saranno presenti anche ospiti d’eccezione.