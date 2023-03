Gricignano, laboratori di pizzaiolo e di basket: al via le iscrizioni

Gricignano (Caserta) – Un laboratorio di pizzaiolo e un altro di basket destinati a persone diversamente abili, promossi dall’Ambito socio-sanitario C6, di cui fa parte il Comune di Gricignano. – continua sotto –

Laboratorio Pizzaiolo – Organizzato in collaborazione con l’associazione “Logos Formazione”, partner del progetto, il laboratorio di pizzaiolo prevede due edizioni, della durata di 190 ore ciascuna, rivolte ad adulti con disabilità (ai sensi dell’articolo 1 della Legge 68/1999) compatibili con tale profilo professionale. Previsti, per ogni edizione, due incontri a cadenza settimanale nel periodo da aprile a dicembre 2023, presumibilmente di mattina, per 5 ore giornaliere (10 ore settimanali), nei locali dell’associazione Logos Formazione, ad Aversa, in via dell’Archeologia 54 (Parco dei Fiori). E’ prevista un’indennità di 8,15 euro per ogni ora effettiva di frequenza.

Requisiti di partecipazione – L’attività è rivolta a 12 partecipanti per edizione (24 totali) che possiedono i seguenti requisiti: essere residente in uno dei comuni dell’Ambito C06 (Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, Sant’Arpino, Succivo, Teverola); aver compiuto i 18 anni di età; se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; essere disoccupati, inoccupati od inattivi ai sensi della normativa vigente; aver assolto l’obbligo d’istruzione; essere iscritti al Centro per l’impiego territorialmente competente situato in Regione Campania (iscrizione non richieste per gli inattivi) legge 68/99 collocamento mirato.

Modalità presentazione domanda – Gli interessati devono presentare istanza di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modello “Allegato A” disponibile sul sito www.comune.aversa.ce.it e sui siti istituzionali dei Comuni allo stesso afferenti, oppure cliccando qui, nonché sulla pagina Facebook di Logos Formazione. La domanda dovrà pervenire all’Ufficio di Piano del Comune Di Aversa, entro e non oltre il giorno 31 marzo 2023 in via telematica all’indirizzo postacertificata@comuneaversa.it, indicando in oggetto “Domanda di partecipazione Laboratorio gratuito di Pizzaiolo”. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale; attestazione Isee socio-sanitario in corso di validità; certificazione dello stato di disabilità ai sensi della Legge 104/92; certificazione medica attestante la compatibilità della disabilità con la frequenza del corso di pizzaiolo. – continua sotto –

Laboratorio Basket – Nell’ambito del “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” relativamente alle attività afferenti ai percorsi “Organizzazione di servizi per l’inclusione sportiva”, l’Ambito C06, in collaborazione con Asd Basket Succivo, partner del progetto, realizzerà un laboratorio sportivo della durata di 30 ore rivolto a minori normodotati e con disabilità fisiche/psichiche residenti nel Comune di Gricignano di Aversa.

Durata attività e sede – Le attività laboratoriali si svolgeranno a partire dal giorno 14 aprile 2023, ogni venerdì, a cadenza settimanale, per una durata complessiva di 30 ore con singoli incontri della durata di 2 ore, nella palestra dell’Istituto Comprensivo Statale “Filippo Santagata”, in via D’Annunzio.

Requisiti di accesso – Il laboratorio sportivo è rivolto ad un numero di 8 soggetti con una disabilità di bassa intensità e 5 soggetti in carica ai servizi sociali, fascia 8-13 anni, residenti a Gricignano. – continua sotto –

Modalità presentazione domanda – La modulistica è disponibile sui siti istituzionali dei comuni di Aversa e Gricignano, o presso i Servizi Sociali del Comune di Gricignano, oppure cliccando qui. La domanda, compilata dal genitore del minore, dovrà essere presentata, entro il prossimo 7 aprile, in una delle seguenti modalità: a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Gricignano nei seguenti giorni e orari: dal 23 marzo al 7 aprile 2023, dalle ore 9 alle ore 12; a mezzo Pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it, specificando nell’oggetto “Domanda di partecipazione per attività sportive rivolte a minori”, allegando la seguente documentazione: domanda di ammissione all’attività laboratoriale prescelta, redatta sull’apposito modello “Allegato A – Minori con disabilità” o “Allegato B – Minori normodotati” del bando; liberatoria per l’utilizzo delle immagini di minorenni e gestione dati “Allegato C” del bando; fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale del genitore che sottoscrive la domanda di ammissione; certificazione dello stato di disabilità ai sensi della Legge104/92; certificazione medica per attività non agonistica di un pediatra di libera scelta o del medico di base attestante la compatibilità della disabilità con la partecipazione al laboratorio sportivo.