Varcaturo, sequestrati appartamenti da 1 milione di euro a boss del clan Mallardo

A Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania (Napoli), sul litorale domitio, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro cinque appartamenti, per un valore di circa un milione di euro, nella totale e diretta disponibilità di Biagio Vallefuoco, elemento di spicco del clan Mallardo e detenuto dal 2018. – continua sotto –

Sono stati i militari del Nucleo Investigativo di Napoli ad eseguire il decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Napoli. Le indagini non solo hanno accertato che gli appartamenti erano di Vallefuoco ma hanno anche registrato una evidente sproporzione tra il suo tenore di vita e le fonti di reddito ufficiali.

Vallefuoco è in carcere perché ritenuto responsabile di estorsione aggravata, per conto del clan Mallardo, nei confronti di un’impresa edile della zona. Fu destinatario, nel giugno 2022, quando era già detenuto, di un’altra ordinanza cautelare, insieme ad altri esponenti del clan, anch’essi già detenuti, per estorsioni ai danni di imprenditori edili, concessionari di auto e ristoratori dell’area a nord di Napoli. IN ALTO IL VIDEO