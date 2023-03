Aversa, “sold out” al concerto-evento del Rotary per il monumento a Cimarosa

Aversa (Caserta) – Un trionfo di pubblico e di suoni e melodie napoletane per il monumento a Domenico Cimarosa di piazza Mazzini. Parliamo del concerto “’E suon ‘e Napule” del gruppo “Amici per Caso” andato in scena al Teatro Cimarosa. – continua sotto –

L’evento, promosso dal Rotary Club Aversa Terra Normanna, presieduto da Luigi Pane, patrocinato dal Comune di Aversa, per il quale è intervenuto alla serata il sindaco Alfonso Golia, e realizzato grazie anche al contributo del “Gruppo Aprile spa”, ha visto una raccolta fondi per la riqualificazione del monumento dedicato al grande compositore aversano, situato dal 1929 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, opera dello scultore calabrese Francesco Jerace.

Sul palco del teatro intitolato al maestro indiscusso dell’Opera Buffa si sono esibiti: Enzo Anoldo al piano, Tonino Crispino voce solista, Pierpaolo Damiano percussioni, Paolo Fagnoni mandolino, Luisa Grimaldi voce solista, Romualdo Guida voce narrante, Giacomo Napolano chitarra, Nicola lavano clarinetto, Carlo Maria Palmiero chitarra, Sasà Pelosi basso, Angelo Scarpati voce solista.

“Lo straordinario concerto e la raccolta fondi hanno rafforzato ulteriormente il rapporto già solido che lega il Rotary di Aversa ed il grande musicista Domenico Cimarosa nel solco delle indicazioni ricevute dal Governatore del Distretto 2101 Campania, Alessandro Castagnaro, che ha invitato tutti i club ad avere cura del territorio”, commenta il presidente del Rotary aversano, Luigi Pane, che, a nome del consiglio direttivo e di tutti i soci, ringrazia tutti quelli che hanno generosamente donato contribuendo alla raccolta fondi, determinando così il “tutto esaurito”, insieme agli “Amici per caso”, la cui esibizione è stata la colonna portante dell’appuntamento; l’Amministrazione Comunale per avere concesso il patrocinio morale e per il riconoscimento che ha inteso attribuire al club; il cavalier Antonio Aprile, fondatore del Gruppo Aprile, per il contributo fornito; l’Istituto “Mattei” di Aversa per il servizio svolto dalle allieve-hostess in teatro. – continua sotto –

Entusiasta il maestro Paolo Fagnoni, componente degli “Amici per Caso”: “Un evento – commenta – che ha rappresentato per me e per gli ‘Amici per caso’ la riprova che la musica va aldilà della comunicazione basata sul linguaggio, ha la capacità di essere popolare, è trasversale, è capace di emozionare tutti. Ho sempre anche creduto in quella che è la funzione sociale della musica ed è per questo motivo che sono riuscito, condividendo con amici riuniti ‘per caso’ a dare vita, qualche anno addietro, a quello che è un gruppo musicale composto da professionisti del settore ma anche da appassionati grazie ai quali ho realizzato un sogno, ossia mettere le nostre performance al servizio della nostra terra, ma anche di tante realtà disagiate”.

“L’incontro con il Rotary, invece, non è stato ‘per caso’ – spiega Fagnoni – ma è stato il frutto di chiacchierate con amici rotariani che mi hanno fatto comprendere le finalità dell’associazione e che ho ritenuto potesse essere parte di quel progetto cui abbiamo dato vita. Vedere, poi, il Teatro Cimarosa, il teatro della mia città, gremito, e non solo di aversani, è stato per noi tutti la realizzazione dello scopo per cui ci siamo resi, senza esitazioni, disponibili”. Per quanto riguarda il successo della raccolta fondi e il “sold out” dell’evento, Fagnoni ringrazia “il pubblico che ha dato con la propria presenza il supporto a tale iniziativa, i miei colleghi ‘Amici X Caso’, il Rotary club di Aversa, con il quale spero di poter condividere progetti futuri, l’Amministrazione comunale ed il cavalier Antonio Aprile”.

Intanto, il Rotary dà appuntamento per venerdì 14 aprile, serata finale del “Concorso Flautistico Cimarosa – Premio Rotary”, che chiuderà, per questo anno, le attività rotariane dedicate al musicista aversano. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA