Aversa, abusivismo: sequestrata officina di lavorazione ferro in zona Borgo

Aversa (Caserta) – Operava in dispregio alle normative ambientali ed edilizie. Per questo gli agenti della Polizia Locale, agli ordini del comandante Antonio Piricelli, insieme ai militari del “Raggruppamento 2 Campania” dell’Esercito Italiano, hanno sottoposto a sequestro un’azienda di lavorazione di ferro ed alluminio situata nella zona Borgo di Aversa. – continua sotto –

L’operazione rientra nelle attività coordinate dall’Incaricato di governo, viceprefetto Filippo Romano, a contrasto dei fenomeni legati alla “Terra dei Fuochi”.

Giunti sul posto, i caschi bianchi del colonnello Piricelli hanno prima rilevato che i registri di carico e scarico non erano stati compilati correttamente. Successivamente, da controlli più approfonditi, è emerso che il titolare della ditta, collocata in un capannone di circa 400 metri quadri, non era in possesso di tutte le dovute autorizzazioni in materia ambientale ed edilizia.

Da lì il sequestro della struttura e la denuncia del responsabile dell’azienda alla competente autorità giudiziaria.