“Osservatorio Cittadino”, il quindicinale di Aversa e Agro: scarica il numero del 26 febbraio

il nuovo numero di "Osservatorio Cittadino", il quindicinale gratuito di Aversa e Agro Aversano diretto da Margherita Sarno.

In copertina la vicenda del sequestro, da parte della Procura della Repubblica di Napoli Nord, dei 19 appartamenti in zona Santa Lucia per presunti abusi edilizi relativi ad un aumento della volumetria. Tra le altre notizie di cronaca, gli atti vandalici registrati nelle ultime settimane all’interno del Parco Pozzi, la targa dedicata a Gino Strada “strappata” dalla panchina collocata dai ragazzi di “ControSenso” in via Roma, il sequestro dei dehors in due bar del centro da parte della Polizia municipale guidata dal comandante Antonio Piricelli.

Attenzione anche alla ridefinizione degli assetti dell’Asl Caserta e del rischio accorpamento del Distretto Sanitario 17 di Aversa con il Distretto 19 (Lusciano, Frignano, Parete, San Marcellino, Trentola Ducenta e Villa di Briano) a causa della riduzione degli abitanti residenti.

Un’analisi, poi, sul caso dell’autovelox sull’Asse Mediano, all’altezza dello svincolo di Aversa Nord, che, oltre a migliaia di multe, sta causando diversi incidenti dovuti alla collocazione “trabocchetto”. Sul versante politico non poteva mancare un report sulla “guerra delle tessere” tutta interna al Pd casertano, con l’inedito caso di Gricignano che vede intere famiglie, vicine al centrodestra, ritrovatesi tesserate “a loro insaputa”. – continua sotto –

Buone notizie da Trentola Ducenta, il primo, e anche l’unico, Comune della provincia di Caserta ad aver ottenuto il riconoscimento come Distretto Urbano del Commercio. Non mancheranno, come sempre, rubriche su letteratura, musica, ambiente, scienza, moda, benessere e tanto altro. Tra le “chicche” il racconto sul concerto di Pino Daniele ad Aversa in una fredda serata del settembre 1979.

