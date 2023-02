Caserta, Morgan Stanley, Fideuram e Intesa Sanpaolo in cattedra al Dipartimento di Scienze Politiche

Caserta – Un percorso di orientamento sulle prospettive di questo nuovo anno appena iniziato in termini di economia, finanza e geopolitica, per comprendere al meglio le dinamiche in corso a livello nazionale ed internazionale sia sotto il profilo economico che sotto l’aspetto dei mutamenti politici, sociali e culturali in atto tanto in Italia quanto in Europa ed anche a livello mondiale. – continua sotto –

Si discuterà di questo e d molto altro nell’importante iniziativa promossa dal dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ed in programma martedì 28 febbraio, con inizio alle ore 11, nell’aula A2 del Rettorato del polo accademico di Viale Ellittico, a Caserta.

Destinatari del percorso di orientamento saranno gli studenti, prossimi ad affacciarsi sul mondo del lavoro e maggiormente interessati a comprendere come sta cambiando il mondo e la società, ma anche i diversi attori istituzionali e gli operatori dei di diversi mondi dell’economia, della finanza, dell’impresa che sono chiamati quotidianamente a partecipare ai contesti decisionali.

Non a caso i lavori, che saranno aperti dal saluto di benvenuto del direttore del dipartimento di Scienze Politiche, Francesco Eriberto d’Ippolito, prevedono anche i saluti istituzionali dei presidenti di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone, del Consorzio Aree di Sviluppo Industriale (Asi), Raffaela Pignetti, della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Caserta, Tommaso De Simone, e dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, Angela Del Vecchio. – continua sotto –

Ad introdurre il tema della giornata sarà Fernando Iodice, Private Banker di Sanpaolo Invest, con la discussione affidata a Lorenzo Daldoss, vice president di Morgan Stanley Investment Management, e a Olivier Butzbach, docente di Economia Politica presso il dipartimento di Scienze Politiche. Seguiranno i contributi ed i commenti sull’argomento trattato di Alessandro Capasso, Regional manager di Sanpaolo Invest, e di Rino Cerullo, Regional Manager di Fideuram Intesa Sanpaolo. Le conclusioni saranno affidate a Gennaro Rotondo, docente di Diritto dell’Economia dell’UniCampania e consigliere di amministrazione dello Spin Off C.R.I.S.

“L’iniziativa che abbiamo promosso per martedì 28 sarà un’occasione importante per parlare del futuro del nostro Paese e del sistema Italia, soffermandoci sugli aspetti legati all’economia, al mercato del lavoro e al panorama geopolitico nazionale, europeo e mondiale”, spiega il direttore del dipartimento di Scienze Politiche di Caserta, d’Ippolito.