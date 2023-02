“La rinascita di Venere”, Caterina Laita racconta le storie di donne coraggiose

Supportare le donne vittime di violenza e raccontare le loro storie con l’obiettivo di far partire una seria riflessione sull’allarmante disagio che troppo ancora sovrasta la figura femminile nella nostra società. – continua sotto –

Si è parlato di questi temi nel corso della presentazione del libro della giornalista Caterina Laita “La rinascita di Venere siamo tutti parte civile” che si svolto a Pompei. “La rinascita di Venere” è un libro che nasce dall’incontro con tre donne vittime di violenza. Ognuna di loro ha subito soprusi nel proprio ruolo di moglie, madre e figlia.

Un’analisi delle tre storie secondo la prospettiva personale delle protagoniste raccontate in prima persona per riuscire a trasmettere quelle emozioni e quel dolore che possa fungere poi da monito per chi subisce ancora violenza e non ha il coraggio di denunciare.

Alla presentazione è intervenuto insieme all'autrice anche il vicepresidente del Ordine dei Giornalisti della Campania, Mimmo Falco.