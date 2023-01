Agivano come “banca” per truffare clienti utilizzando aziende in crisi: arresti e sequestri

Operazione “Meccano” della Guardia di Finanza di Rovigo che, nella giornata di ieri, ha dato esecuzione a delle ordinanze di misure cautelari, disposte dal gip Pietro Mondaini. Eseguite anche perquisizioni e operati sequestri rivolti a cautelare 1 milione e 790.689 euro provenienti dalla attività illecita. Il provvedimento di sequestro ha, inoltre, riguardato 16 conti correnti di una “banca” intestata agli indagati. – continua sotto –

Le indagini, condotte dal Gruppo di Rovigo sotto la direzione della Procura cittadina, si sono protratte per oltre un anno e hanno permesso di delineare i contorni di un’associazione a delinquere composta da almeno sei persone e finalizzata alla bancarotta fraudolenta, all’autoriciclaggio, alla truffa e all’esercizio abusivo dell’attività bancaria.

Al vertice di essa era collocato un imprenditore della provincia di Parma di 60 anni, ritenuto ideatore del disegno criminoso e dominus di una serie di società ed enti riconducibili al sodalizio. Subito sotto sono gerarchicamente collocati un’avvocata di 64 anni – promotore/organizzatore dell’organizzazione oltre che consulente legale del gruppo e con un ruolo centrale nella gestione degli enti facenti capo al sodalizio – e un uomo di 34 anni, anch’egli promotore/organizzatore dell’associazione con il ruolo di promotore finanziario. Nei loro confronti sono state eseguite misure cautelari personali, di cui una in carcere. Gli altri tre membri dell’organizzazione, tra cui un ragioniere commercialista, sono stati collocati nelle indagini nel ruolo di partecipi dell’organizzazione e nei loro confronti il giudice ha disposto l’applicazione di misure interdittive finalizzate al divieto dell’esercizio di ragioniere commercialista o esercitare attività di impresa e ricoprire la carica di amministratore di società.

Le investigazioni, corroborate anche da intercettazioni telefoniche e accertamenti bancari, hanno ricostruito una fitta rete di malaffare intessuta da un’organizzazione criminale che si appropriava di aziende in stato di decozione, spogliandole del proprio patrimonio e appropriandosi dei ricavi da esse prodotti. Gran parte di tali ricavi venivano dirottati sui conti di due associazioni senza fini di lucro che ricoprivano la funzione di vere e proprie banche. Infatti, così come scoperto, tramite queste personalità giuridiche, che sfuggivano ai normali controlli della Banca d’Italia, gli indagati svolgevano una vera e propria attività creditizia, aprendo conti nominativi nei confronti di persone accuratamente selezionate (in difficoltà economiche, che non facevano storie e che avevano necessità di schermare i propri conti) ed erogando prestiti; unica condizione l’adesione all’associazione previo versamento della quota associativa di almeno 500 euro. – continua sotto –

Le indagini hanno poi permesso di ricostruire diverse truffe messe in atto dall’organizzazione e, in particolare, dal dominus (pluripregiudicato che si presentava, di volta in volta, come ingegnere, avvocato o comunque persona distinta in Mercedes nera e autista) ai danni di imprenditori che erano intenzionati ad acquistare le macchine prodotte dalla fallita società con sede a Occhiobello (Rovigo), e da quella a questa subentrata, destinate a produrre mascherine chirurgiche. Siamo in piena emergenza Covid e molti imprenditori cercavano di attrezzarsi per produrle. L’organizzazione gliele vendeva prendendo i pagamenti e consegnando (quando ciò è avvenuto) macchinari inservibili.

Quando, invece, il truffato cercava di ribellarsi, entrava in gioco l’avvocata arrestata (socia fondatrice delle associazioni/Banca) che metteva in atto una vera e propria azione intimidatoria, producendo addirittura istanze di fallimento nei confronti delle società malcapitate, cioè denunce per estorsione, denunce per calunnia e richieste di azioni disciplinari all’Ordine degli Avvocati nei confronti dei legali delle controparti. Per la realizzazione dei propri scopi l’organizzazione si avvaleva di diverse società utilizzate, di volta in volta, per gli scopi necessari ed era alla continua ricerca di altre aziende su cui mettere le mani e dei cui beni appropriarsi.

Nel complesso, sono state eseguite una decina di perquisizioni in diverse regioni del nord Italia (Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna) tese a reperire il provento del reato quantificato in circa 1 milione e 800mila euro. Nei confronti degli indagati la Procura procede per associazione a delinquere, bancarotta, auto-riciclaggio, truffa aggravata, abusiva attività bancaria. IN ALTO IL VIDEO