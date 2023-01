Aversa, D’Angelo: “Revocare in autotutela concorsi per dirigenti comunali”

Aversa (Caserta) – Revocare in autotutela i concorsi dirigenziali per l’Area Servizi al Cittadino e per l’Area Finanziaria del Comune di Aversa già espletati al fine di verificare, sul punto, la reale sussistenza degli equilibri di bilancio e l’effettiva esistenza della necessaria copertura finanziaria tenuto conto dello stato delle casse dell’Ente alla luce dei rilievi della Corte dei Conti. A chiederlo al sindaco di Aversa Alfonso Golia è la consigliera comunale Eugenia D’Angelo, Pd-sponda opposizione. – continua sotto –

D’Angelo evidenzia che per verificare queste condizioni sarà «possibile solo alla conclusione delle procedure di ripiano del disavanzo avviate con la seduta di Consiglio Comunale dello scorso 19 dicembre». Contemporaneamente l’esponente Dem chiede «di procedere alla copertura dei posti tramite l’adozione di supporti meno onerosi per le finanze comunali e a tempo determinato». Oltre che al primo cittadino la nota è stata inviata all’assessore alle Finanze, Francesca Sagliocco, al Collegio Dei Revisori dei conti, al segretario generale del Comune di Aversa, Giovanni Schiano di Colella Lavino, alla Procura e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti. Nel mirino ci sono i concorsi espletati per la nomina a Dirigente all’Area Servizi al Cittadino e all’Area Finanziaria.

La consigliera D’Angelo si riporta alle decisioni adottate nel consiglio comunale dello scorso 19 dicembre quando, a seguito di prescrizioni della Corte dei Conti venivano approvate una serie di delibere relative ai conti e ai bilanci del Comune di Aversa che conducono ad una procedura di equilibrio che impegnerà l’ente nel pagamento di ratei mensili per diversi decenni, per impedire il disavanzo che porterebbe alla dichiarazione di dissesto. «Considerato – afferma D’Angelo – che la prudenza e la diligenza nell’amministrazione delle finanze dell’Ente avrebbe dovuto suggerire di annullare i predetti concorsi e di posticiparli alla conclusione delle risultanze istruttorie della Sezione Controllo della Corte dei Conti, a parte ogni altra e ulteriore considerazione amministrativo-politica sull’opportunità di destinare i fondi virtualmente disponibili all’assunzione di personale di categoria B e C, e che già era stato bocciato un emendamento per concedere maggiori ore agli ex lsu perché privo di copertura finanziaria, chiedo di procedere alla revoca in autotutela dei concorsi dirigenziali già espletati».

Nel caso in cui non dovesse arrivare una risposta in tempi brevi, la consigliera chiederà ufficialmente al collegio dei revisori dei conti del comune di Aversa una attestazione nella quale si certifica che vi sono i fondi per far fronte al pagamento dei due dirigenti in questione.