Natale a Trentola Ducenta: spettacolo, cultura e mercatini dal 16 al 17 dicembre

Trentola Ducenta (Caserta) – Musica, danza, arte, cultura e mercatini natalizi nel fine settimana a Trentola Ducenta con una rassegna di eventi patrocinata dall’amministrazione guidata dal sindaco Michele Apicella, su interessamento dell’assessore alla Cultura, Vincenzo Sagliocco. – continua sotto –

Giovedì 15 dicembre, alle 16.30, nell’aula magna della scuola media “San Giovanni Bosco”, in via Firenza 24, si terrà la kermesse artistico-musicale “Raccontare le Comunità”, nell’ambito del “Grand Tour Aversano” a cui ha aderito il Comune di Trentola Ducenta. In programma edizione di danze tradizionali, a cura del Centro Danza “Diana”, e rappresentazione teatrale della “Livella” di Totò” da parte degli alunni della Direzione Didattica “Giovanni Paolo II”. Seguirà la presentazione della “Donna di Ducente” con interventi di Maria Lo Presti, dell’Isiss “Osvaldo Conti” di Aversa; di Angelo Cirillo, della Consulta Pastorale Universitaria, moderati dall’assessore Sagliocco. E ancora: “Trentola Ducenta Expo”, un’esposizione storica della “Vestitura della Donna di Ducenta”, a cura dell’Isiss “Conti”, e degustazioni enogastronomiche del Caseificio Fierro e del Salumificio Rosotta.

Venerdì 16 dicembre, alle ore 18.30, nella sala consiliare di piazza Marconi, si terrà la presentazione del libro “Rosso di Sera – Quando c’era Berlinguer”, scritto da Gianni Solino. Un libro che racconta gli anni della formazione di Gianni Solino – dirigente del settore ambiente alla Provincia di Caserta e direttore del Museo Campano di Capua, noto per il suo impegno nel mondo dell’anticamorra con Libera e Comitato Don Diana – quando la politica era pane quotidiano degli adolescenti, su sponde, apparentemente, opposte. Insieme all’autore interverranno il sindaco Apicella, l’assessore Sagliocco, la professoressa Maria Luisa Chirico, professore ordinario di Filosofica Classica alla Facoltà di Lettere dell’Università “Vanvitelli”, e Margherita di Sarno, direttore responsabile della rivista “Osservatorio Cittadino”.

Sabato 17 dicembre, in piazza Padre Pio (plesso Scuole Elementari), Mercatini di Natale con stand gastronomici con funghi di pioppo, caldarroste e vino asprinio, concerto de “I Bottari” e animazione per adulti e bambini.