Il Comitato del Leone d’Oro premia eccellenze del Casertano. Pollini: “Esempio di coraggio imprenditoriale”

Una selezione di realtà imprenditoriali, appartenenti a svariati settori economici, è stata premiata dal Comitato Leone d’Oro del Gran Premio Internazionale di Venezia con il riconoscimento per speciali meriti professionali. – continua sotto –

La cerimonia si è tenuta il 23 dicembre scorso, a Roma, nella Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, alla presenza del Comitato dell’Ordine del Leone d’oro, presieduto da Sileno Candelaresi, e composta, tra gli altri, da Vincenzo Schiavo, vicepresidente della Fondazione del Leone d’Oro, vicepresidente nazionale di Confesercenti e presidente di Confesercenti Campania, e da Luciano Moggi, ex direttore sportivo del Napoli di Maradona e della Juventus, presidente del Leone d’Oro per lo sport.

Presenti diversi operatori economici della provincia di Caserta, con in testa Maurizio Pollini, vicepresidente della Camera di Commercio di Caserta, vicepresidente della Giunta Regionale di Confesercenti Campania, presidente di “Sos Imprese – Rete di Legalità” e presidente onorario di Confesercenti Caserta, che per l’occasione ha ricevuto la prestigiosa nomina di consigliere nazionale della Fondazione del Leone d’Oro. Il riconoscimento del Comitato Leone d’Oro è andato a professionisti, artigiani e imprenditori del Casertano, in particolare dell’Agro Aversano, o comunque con un forte legame con il territorio di Terra di Lavoro. Tra questi, Antonio Taglialatela, giornalista e direttore del sito di informazione “Pupia.Tv”, originario di Gricignano di Aversa; Vincenzo Santo della Società Immobiliare “Castelvolturno Srl”; Antonella Schiavone, fondatrice e direttrice del brand di gelato “Vesuvietna”; Antonio e Vincenzo Molitierno della storica “Pizzeria da Mimì” di Aversa; Davide Malizia, maestro internazionale di pasticceria; MariaPina e Antonio Fontana dell’azienda agricola “Tenuta Fontana”; Giuseppe Valletta, titolare dell’azienda enogastronomica “Zia Menica”; Armando Lunello, ingegnere, originario di Carinaro; Carlo Menale, titolare del ristorante “Il Menalino” di Aversa; Nicola Arpaia, titolare della “Arpaia Marmi Sud”, Domenico Napolitano di “Madò Pasticceria online”.

Entusiasta il neo consigliere della Fondazione del Leone d’Oro, Maurizio Pollini: “E’ stata una giornata bellissima, non solo per i riconoscimenti conseguiti da tanti professionisti e imprenditori del nostro territorio, ma soprattutto perché la Campania, e con essa la nostra provincia di Caserta e il suo Agro Aversano, si confermano territorio di eccellenze in svariati campi. Eccellenze che, nonostante l’elevata tassazione che investe il mondo delle imprese e le problematiche legate al post-Covid, ai rincari energetici e all’aumento del costo della vita, continuano a crescere, a consolidarsi e a investire con coraggio nel futuro”. “Questo spirito di sacrificio, unito ad una visione ottimistica, alla cosiddetta ‘cultura del rischio’ e alla ferma volontà di non abbandonare il proprio territorio d’origine, anzi di promuoverlo e valorizzarlo oltre i propri confini, sia in Italia che all’Estero, – auspica Pollini – spero sia da esempio a tanti altri che hanno voglia di iniziare o continuare a fare impresa”. – continua sotto con l’elenco dei premiati e una galleria fotografica –

I PREMIATI

Antonio Taglialatela – Giornalista, Direttore di “Pupia.Tv” – Pupia Tv è una testata giornalistica online che si occupa di articoli, servizi video e reportage dall’Italia e dal Mondo, relativi a tutte le categorie di news: dalla cronaca alla politica, dagli spettacoli allo sport. Maggiore attenzione è riservata alla Campania e alle sue cinque province, le cui pagine sono a loro volta suddivise per singoli territori, con particolare occhio su Aversa e l’Agro Aversano. Fondato nel 2006 dall’attuale direttore Antonio Taglialatela, giornalista e consulente nel campo della comunicazione di enti pubblici e privati, e da Andrea Aquilante, Pupia.Tv, da semplice blog si è trasformata in pochissimo tempo un vero e proprio quotidiano online, con la possibilità, in un’era ante social network e ante Youtube, di commentare gli articoli e visualizzare in essi servizi videogiornalistici. Pupia negli anni è diventata un punto di riferimento per l’informazione in particolare dell’Agro Aversano, e tra i primi siti in Campania, con milioni di interazioni e contatti quotidiani anche da ogni zona d’Italia e dall’Estero. – continua sotto –

Vincenzo Santo – Società Immobiliare “Castelvolturno Srl” – Nel 1957, grazie alla Società Immobiliare “Castelvolturno srl”, nasce lo stabilimento balneare “La Plancia Village”, oggi una delle realtà più eleganti ed importanti del litorale domitio, dove gli ospiti possono trascorrere le loro giornate in totale relax. La tranquillità ed il comfort sono garantiti dal generoso posizionamento dei 500 ombrelloni, dal servizio costante di pulizia della sabbia, dalla costante attenzione dei bagnini di salvataggio, dai gruppi di docce al coperto dotate di acqua calda, dai servizi igienici riservati, dal parco giochi per bambini. Sono a disposizione un chiosco bar sulla spiaggia ed il ristorante pizzeria, che offre succulenti piatti serviti anche nel garden all’aperto. L’azienda è per lo più formata da giovani, alla continua ricerca di sviluppo del confort per la clientela. Di prossima apertura un B&B direttamente collegato alla struttura che aprirà al mondo del turismo straniero sul litorale casertano. – continua sotto –

Antonella Schiavone – “Vesuvietna” – Vesuvietna è una fiorente azienda del Sud ideata e diretta da Antonella Schiavone, founder e owner del brand, che nasce da una storica tradizione di famiglia, attiva già dal 1999 nel territorio campano. Grazie a ricerche e studi specifici viene creata una linea di gelati a base di latte di bufala e materie prime d’eccellenza, tutte provenienti dalla Campania, dalla Sicilia e non solo. Vesuvio ed Etna si fondono in una commistione di sapori e culture gastronomiche che determinano una produzione d’eccellenza, grazie alla selezione attenta dei prodotti utilizzati e a un rigoroso controllo su tutta la filiera, a partire dall’allevamento delle bufale campane che forniscono l’ottimo latte alla base dei famosi gelati. Materie prime di qualità, produzioni genuine e filiera trasparente sono infatti i punti di forza del brand, che è stato capace di creare un rapporto di grande fiducia con i propri clienti. Da Pozzuoli, sede principale, a Procida, capitale italiana della Cultura 2022, il passo è breve: la progressiva espansione dei punti vendita garantisce una diversificazione dell’offerta grazie alla caratterizzazione di ogni singola sede, dove si spazia dagli aperitivi alle produzioni dolci e di origine casearia. E Vesuvietna, oggi, si amplia sempre di più aprendosi al take away, passando dal dolce al salato, e puntando sull’offerta di lavorazioni artigianali e genuine tipiche del territorio, per farsi promotrice dell’eccellenza gastronomica che contraddistingue le produzioni locali. È questo il motivo per cui ha intrapreso un percorso ad ampio spettro nell’ottica della creazione di un franchising che presto proporrà l’apertura delle due nuove sedi di Bacoli e Cuma, focalizzandosi sull’ampliamento dell’offerta in varie città. “I sapori del regno” è la tagline che racchiude i valori e la mission del brand: una storia fatta di passione per il lavoro, amore per il territorio e rispetto per la tradizione campana nella produzione di latticini di bufala. Infatti, Vesuvietna è diventata ormai ambasciatrice per la vendita di gelato, latticini, formaggi a base di latte di bufala e altri prodotti Made in Italy di alta qualità. Grazie ai tanti prodotti di prima scelta provenienti dal territorio italiano, la combinazione dei vari ingredienti genera un’offerta gastronomica artigianale frutto della maestria, dell’innovazione e della raffinatezza delle produzioni Vesuvietna. Una storia di successo tutta italiana.

Antonio e Vincenzo Molitierno – “Pizzeria da Mimì” – Gli anni ‘60 hanno assistito al sorgere di una delle più longeve pizzeria di Aversa. E’ la pizzeria “da Mimì” che nel 1964 apriva le porte di casa propria ai suoi primi clienti che negli anni sono diventati sempre più. “A casa” perché è proprio così che ci si sente stando seduti ai loro tavoli. La familiarità e l’accoglienza hanno sempre rappresentato il loro punto di forza. È da sempre stata un’attività a conduzione familiare che si tramanda da ben tre generazioni. In tutti questi anni sono stati capaci di mantenere viva la tradizione tanto a cuore a Mimì, riuscendo a farla coesistere con l’innovazione ricercata e fortemente voluta dai figli, che hanno le redini del successo attuale. Dopo mesi di lavori di ristrutturazione, alla riapertura del locale manca davvero poco. L’impazienza l’ha fatta da padrona in questi mesi tra i clienti e i proprietari stessi, ma a breve finalmente troverà il suo culmine in quella stessa casa dove presto si potrà ammirarne l’incredibile trasformazione e sentir battere lo stesso cuore”.

Davide Malizia, Maestro Internazionale di Pasticceria – Davide Malizia nasce a Roma da una famiglia di ceramisti di Caltagirone, città siciliana nota per le sue splendide maioliche. Studia e si diploma a pieni voti presso la scuola alberghiera Artusi, dove si appassiona all’arte bianca. Comincia a lavorare nei laboratori degli alberghi più prestigiosi della Città Eterna e approfondisce l’arte dello Zucchero e della Scultura artistica. Frequenta le più prestigiose scuole internazionali e colleziona, nel tempo, numerosi successi. Nel 2005 vince la medaglia d’oro agli Internazionali di Massa Carrara nella categoria artistica. Nel 2006, al campionato Mondiale di Lussemburgo, prende quattro medaglie d’oro con menzione per il maggior punteggio nella categoria Zucchero artistico. Nel 2007 crea il laboratorio Sugar Dream, per lo sviluppo di opere d’arte in zucchero artistico. Nel 2008 vince l’International Cooking Competition Intergastra di Stoccarda con sei medaglie d’oro nella categoria artistica, il premio assoluto al Culinary Trophy e la medaglia d’oro alle olimpiadi di Erfurt nella categoria Pasticceria Artistica per l’Italia. Nel 2010 è membro del team Italy nel World Pastry Team Championship Phoenix, aggiudicandosi la medaglia d’argento ed è per Cinque Volte volte Campione del mondo come allenatore della squadra italiana di pasticceria in diversi concorsi. Dal 2012, è maestro Ampi, Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Nel 2013 vince, a Rimini, il Campionato mondiale dello Zucchero Artistico. Nel 2015 fonda a Roma Aromacademy, l’Accademia di Pasticceria e di Zucchero Artistico. Nel 2016, come Coach team Italy, vince la medaglia d’oro al campionato mondiale di pasticceria a Parigi, Mondial des Art Sucre. Nel 2016 e nel 2019, in qualità di Coach team Italy, vince due volte la medaglia d’oro al Campionato mondiale di Pasticceria Juniores. Nel 2016, come già nel 2012, è stato Coach team Italy vincendo per entrambe le volte la medaglia d’oro nel Campionato mondiale di Pasticceria femminile (The Pastry Queen). Nel 2020 viene premiato con il prestigioso titolo mondiale, il “Sucre D’Or – Miglior artista al mondo dello zucchero”. Nel 2021 riceve il premio “Stella del World Pastry Star” dedicato ai migliori pasticceri del mondo. Nello stesso anno, riceve il premio “I Migliori Pasticceri del Mondo” by Iginio Massari. Nel 2022 riceve il titolo di “Ambasciatore per l’Accademia del Bergamotto”. Nello stesso anno, riceve il premio al World Pastry Star per il “Libro di pasticceria più venduto dell’anno”.

MariaPina e Antonio Fontana – “Tenuta Fontana” – Azienda agricola di produzione, trasformazione e commercializzazione di vini di qualità, ottenuti da pregiate uve campane coltivate nelle terre della famiglia Fontana, tra l’agro aversano e il beneventano. Costituita nel 2009, l’azienda, affonda le radici in una tradizione secolare di viticoltura e produzione di vino: già sul finire del XIX secolo, infatti, la famiglia Fontana si dedica alla coltivazione dell’Asprinio nell’Agro aversano, oggi tra i luoghi d’elezione della produzione della Doc. Questo patrimonio familiare da qualche anno è diventato impresa, grazie alla tenacia di Mariapina e Antonio Fontana, la quinta generazione della famiglia, e dei loro genitori Raffaele e Teresa Diana, che li hanno incoraggiati e sostenuti a recuperare alcuni terreni di famiglia e a valorizzarne tutti i prodotti, e non solamente le uve. Nel 2019 l’azienda si è aggiudicata in esclusiva la riqualificazione delle antiche vigne del bosco di San Silvestro, all’interno della Reggia di Caserta: in un’oasi di biodiversità, Tenuta Fontana ha riportato in vita i filari tanto cari a Re Ferdinando IV, e così oggi è di nuovo possibile assaporare il Pallagrello che impreziosiva le tavole reali, prodotto nei luoghi e con le tecniche con cui era prodotto allora. Nasce così “OroRe”, il fiore all’occhiello della nostra offerta, un vino pregiatissimo e dal grande portato storico.

Giuseppe Valletta – “Zia Menica” – “Zia Menica” è una rinomata azienda del territorio campano, ideata e diretta da Giuseppe Valletta, fondatore e proprietario, che nasce da una storica tradizione di famiglia, attiva già dagli inizi degli anni 60’ nel territorio campano, precisamente nella città di San Tammaro, che ospita la dimora storica del “Real Sito di Carditello”. Giuseppe Valletta inizia fin dalla giovane età, il suo lavoro nella piccola Azienda Agricola di Famiglia, con Papà Luigi e Mamma Domenica (detta “Zia Menica”) da cui ha origine il nome dell’azienda “Zia Menica” fondata nel 1999. Ad oggi Giuseppe, ha dato inizio ad un nuovo progetto tenendo conto dell’evoluzione di mercato e delle richieste dei propri fedeli clienti. Nasce così il nuovo Concept, “Zia Menica Experience” fondendo il vecchio al nuovo in un’elegante “Bottega” urbana, pronta a soddisfare ogni esigenza della clientela: colazioni, aperitivi e vendita di prodotti enogastronomici di eccellenza. Un’innovativa idea di gastro-enoteca dove creare eventi di ogni tipo, con l’utilizzo di prodotti del Territorio Campano di cui siamo orgogliosi selezionatori. Riassumendo tradizione e territorio in una commistione di sapori e culture gastronomiche che determinano prodotti d’eccellenza, grazie anche alla selezione attenta dei prodotti utilizzati e a un rigoroso controllo su tutta la filiera, che parte dall’origine. Materie prime di qualità, produzioni genuine e filiera trasparente sono difatti i punti di forza di “Zia Menica”, che grazie a questo è stata capace di creare un rapporto di grande fiducia con i propri clienti. Dal dolce al salato per giungere quindi al vino, puntando sull’offerta di lavorazioni artigianali ed originali, tipiche del territorio che lo circonda. Grazie alla vision stabilita dall’azienda, che rispecchia i valori veraci e una storia fatta di passione per il lavoro, amore per il territorio e rispetto per la tradizione campana, Zia Menica è diventata ormai punto di riferimento per l’ampia proposta di vini, mozzarella di bufala, formaggi, salumi ed altri prodotti Made in Italy di alta qualità. In quest’ottica sta lavorando al progetto dell’apertura di nuovi punti vendita sul territorio.

Armando Lunello – Ingegneria – Dopo gli studi universitari ed il conseguimento delle relative abilitazioni nel campo dell’Ingegneria Civile ed Ambientale e dell’Ingegneria Industriale, Armando Lunello si è specializzato nel settore degli appalti pubblici, orientando la sua ricerca e sviluppo nelle aree dell’Efficientamento Energetico e della Riduzione del Rischio Sismico degli Edifici. I risultati ed i successi raggiunti negli anni in tali ambiti hanno fatto sì che le diverse imprese partner si unissero e si riconoscessero in un’unica grande realtà consortile imprenditoriale, strutturata ed organizzata nel campo dei lavori e servizi, nominandolo amministratore delegato. Tale realtà imprenditoriale non solo dà lavoro a centinaia di persone e vede giovani professionisti trovare un ambiente adatto alla loro crescita personale; ma con immensa soddisfazione i servizi resi dall’intero gruppo fanno la differenza nella vita reale dei clienti, migliorandone la loro stessa qualità di vita.

Carlo Menale – “Il Menalino” – Il ristorante nel cuore della città di Aversa che unisce la tradizione della cucina e pizzeria familiare all’innovazione della ricerca di ricette e prodotti e alla storia del vino che da sempre ha caratterizzato la famiglia Menale. Infatti dalla passione per la cucina e per il vino e dall’amore per il territorio nasceva l’antica Osteria di Don Mimì, che nel centro storico della città normanna era un riferimento della cucina tradizionale e il posto del vino ad Aversa. Circa trent’anni fa, il padrone di casa Carlo Menale decide di portare avanti la tradizione di famiglia innalzandola ad un livello superiore creando l’Enoteca il vino. Partendo dalla cava di tufo, profonda circa 15 metri al di sotto dell’enoteca, costruisce un punto di riferimento per tutti gli amanti del nettare del dio Bacco. Un’attività a gestione familiare che ha come unico scopo quello di avvicinare tutte le persone ad un mondo fatto di passione ed amore per il nostro territorio. Nel 2012 un ulteriore sviluppo del progetto familiare si compie nell’apertura del ristorante e pizzeria “Il Menalino”, un luogo che nasce dal desiderio di unire la tradizione culinaria e il buon bere, grazie alla profonda esperienza di Carlo e Mariella con la storica enoteca di famiglia e i figli Mimmo e Vittorio con il ristorante. Ricerca delle materie prime, rispetto della tradizione e dei valori della ristorazione classica, il tutto racchiuso in un ambiente caldo dove convivialità e genuinità la fanno da padrone.

Nicola Arpaia – “Arpaia Marmi Sud” – Nel lontano 1966 un uomo, Nicola Arpaia, di ritorno dal servizio militare, apri, nella sua città natia, una piccola bottega, scrivendo la prima pagina della storia di quella che poi diventerà l’Arpaia Marmi Sud Srl. Azienda leader nel settore della lavorazione di pietre, marmi e graniti, l’Arpaia Marmi, oggi diretta dalla figlia del sig. Nicola, Maria Concetta Arpaia, non ha perso l’artigianalità, frutto di più di 50 anni di storia e tradizione, ma anzi l’ha armonizzata all’efficienza del progresso e alla precisione dell’esperienza, fornendo oggi ai suoi clienti prodotti esemplari sotto ogni punto di vista.

Domenico Napolitano – “Madò Pasticceria online” – Madò è la prima pasticceria artigianale italiana “completamente online”. Nasce dall’idea del giovane Domenico Napoletano (28 anni) da anni nel settore marketing e del digital food. La mission è semplice ma allo stesso tempo innovativa: rendere l’acquisto dei prodotti artigianali (Made in Italy) un’esperienza unica. Infatti, grazie a Madò è possibile fare acquisti direttamente dal divano di casa. Bastano qualche click per ordinare e degustare i prodotti più famosi della pasticceria italiana. Comodo, pratico, veloce. Caratteristiche a cui si aggiungono altri punti di forza: la qualità dei prodotti artigianali fatti la mattina della spedizione, i box utilizzati per le consegne sono fatti al 100% da cartone riciclato, c’è la possibilità di personalizzare il prodotto, la spedizione gratuita in Italia ed Europa.