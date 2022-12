Aversa, video-visita all’Abbazia di San Lorenzo con Don Ernesto Rascato

Aversa (Caserta) – Sono state l’ennesima dimostrazione della approssimazione con cui opera l’amministrazione comunale le visite guidate proposte ai cittadini il 18 dicembre, dal sindaco Alfonso Golia. Due appuntamenti, uno per il 19 e l’altro per il 20 dicembre, in cui la cittadinanza avrebbe potuto vedere, gratuitamente e con tanto di guida, la chiesa di Santa Maria a Piazza, il Duomo, l’Abbazia di San Lorenzo e l’Annunziata, quattro perle d’arte di cui dispone la città e che potrebbero essere fonte di attrazione turistica e quindi favorire l’economia aversana. – continua sotto –

Secondo l’invito fatto dal sindaco, le visite guidate dal titolo “Alla scoperta delle bellezze di Aversa” erano a cura dell’Assessorato alla Cultura e dell’Assessorato all’Ambiente nell’ambito del progetto “Campania Divina”. L’invito indicava il programma ed un link da cliccare per poter prenotare la visita che ciascuno avrebbe desiderato fare. Avendo prenotato e partecipato ad una delle visite guidate è stato possibile constatare che il link non funzionava e, inoltre, che recandosi ad una delle chiese indicate per la visita guidata sarebbe stato possibile parteciparvi comunque dal momento che la guida indicata nell’invito non era informata della necessità di prenotazione.

Una carenza che non è l’unica dal momento che fra le visite guidate era compresa quella della chiesa dell’Annunziata, chiusa nei giorni feriali sia per un problema di salute del rettore del complesso, sia perché da due settimane è in atto un cantiere destinato a rimuovere le impalcature presenti all’ingresso, di conseguenza non sarebbe stato possibile accedere alla chiesa all’orario previsto delle 19.30. Però, grazie all’impegno di uno dei collaboratori del rettore, poteva essere aperta subito dopo la chiusura del cantiere e quindi alle 17:30, cosa di cui non era informato nessuno. Quanto alla presenza di visitatori, c’è da dire che, al massimo, ce ne sarebbero stati due, incluso chi scrive, più un accompagnatore della guida, gli stessi che erano presenti alla visita dell’Abbazia di San Lorenzo effettuata solo grazie alla disponibilità di monsignor Ernesto Rascato, parroco di San Lorenzo, nonché responsabile dei beni artistici il culturali della diocesi di Aversa.

Circa la visita guidata a Santa Maria a Piazza e al Duomo, la presenza di visitatori era limitata a sette, in pratica un fallimento totale dell’iniziativa. Senza aggiungere considerazioni sull’organizzazione o, in questo caso, sulla approssimazione con cui è stato “ideato” questo evento natalizio di visite guidate, avendo avuto la possibilità di visitare l’Abbazia con la guida di don Ernesto Rascato, vi proponiamo una video-visita di quello che tutti potrebbero vedere raggiungendo la chiesa di San Lorenzo. IN ALTO IL VIDEO