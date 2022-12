Aversa, Pollini: “Nel 2023 continueremo a valorizzare le eccellenze del territorio”

Aversa (Caserta) – di Maurizio Pollini – Addio 2022; benvenuto 2023! Ogni volta che un anno volge al termine, è tempo di bilanci. – continua sotto –

Il 2022 è stato un anno difficile ma, animati dall’ottimismo e spinti dalla cultura del fare, con impegno, semplicità e umiltà, abbiamo raggiunto grandi obiettivi. Gli anni della pandemia ci hanno ricordato che la solidarietà, la disponibilità e la propensione a risolvere i problemi di imprese e famiglie è ciò che ci fa stare bene. E quando uno sta bene con se stesso è meglio predisposto a sacrificarsi e impegnarsi per gli altri. Ed è ciò che ho fatto anche nel 2022, che mi propongo di continuare a fare nel 2023, e che mi ha consentito di raggiungere grandi risultati e di conseguire grandi successi.

In questo 2022 ho aggiunto altri tasselli al mio percorso personale: sono diventato Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana e Consigliere Nazionale della Fondazione del Leone d’Oro di Venezia; dopo essere già vicepresidente della Camera di Commercio di Caserta; presidente provinciale Sos Imprese Rete per la Legalità; componente della Giunta regionale di Confesercenti; vicepresidente di Confesercenti Campania e Molise e…altro ancora. Mi sono impegnato, creando un apposito Premio, per fare emergere le imprese della nostra Terra di Lavoro e per far parlare in positivo del nostro territorio. E lo continueremo a fare nel 2023.

Tutto ciò è stato possibile grazie a quella che mi piace chiamare “la mia famiglia allargata”, alla quale va il mio più sincero e sentito augurio di vivere una vita felice e serena nel 2023, a partire dal vicepresidente nazionale di Confesercenti dottor Vincenzo Schiavo; dal presidente della Camera di Commercio, dottor Tommaso de Simone; dal presidente nazionale Sos imprese Rete per la Legalità, dottor Gigi Cuomo; dal presidente della Fondazione Leone d’Oro, dottor Sileno Candelaresi; dalla Diocesi di Aversa, dalla Prefettura e Questura di Caserta. Tanti auguri, felice e sereno 2023!