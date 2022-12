Aversa, Lauren Henderson incontra l’Elio Coppola Trio per il Jazz Club “Lennie Tristano”

Dopo il magnifico concerto di Erik Friedlander con “The Throw”, il Jazz Club Lennie Tristano di Aversa ospiterà lunedì 12 dicembre, all’Auditorium “Bianca d’Aponte”, di via Nobel 2, con inizio alle ore 21, l’Elio Coppola Trio insieme alla cantante Lauren Henderson. – continua sotto –

Giunta al suo decimo tour mondiale, la Henderson si è esibita in Francia, Italia, Spagna, Germania, Belgio, Polonia, Norvegia, Russia, Messico e Sud Africa, dove è spesso acclamata come una vera e propria rising star del jazz mondiale.

La cantante di origini afroamericane e panamensi insieme ha recentemente conquistato le pagine del New York Times e del Financial Times, irrompendo nelle classifiche della Jazz Charts Top 5 e della Year End Jazz Week Top 50, forte di una voce sensuale e accattivante che spazia tra il jazz, il jazz latino, il flamenco, il R&B, esprimendosi mirabilmente con testi in inglese e spagnolo. La sua voce calda ed espressiva fa di lei una delle voci del momento, versatile e decisa al tempo stesso.

Per l’occasione la Henderson sarà accompagnata nel suo viaggio musicale dal trio di Elio Coppola, batterista napoletano che, appena trentaseienne, si sta facendo già largamente strada nel panorama italiano ed internazionale della musica jazz. La sua preparazione ed il suo sound poderoso ed incisivo ne fanno un protagonista delle nuove leve del jazz internazionale. I suoi ritmi hanno accompagnato alcuni tra i migliori musicisti al mondo tra cui Benny Golson, Joey De Francesco, Dave Kikoski, Ronnie Cuber, Enrico Rava. Si è esibito nei templi sacri del jazz mondiale dal Birdland al Lincoln Center di New York, al Duc Des Lombardes di Parigi ed al Blue Note di Milano, passando per il Messico e la Florida. – continua sotto –

La band è completata dai suoi fedeli compagni Antonio Caps, pianista che ha già affiancato musicisti di indubbio spessore come Ronnie Cuber, Jerry Weldon, Joe Magnarelli, ed il solido Antonio Napolitano, senza dubbio uno dei contrabbassisti più in vista in Italia e non solo. Il concerto viene offerto in esclusiva per la Campania La prevendita è come di consueto affidata al music store “Fantasy Music” di via Di Jasi. Info: 3393467387