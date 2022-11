A Napoli nasce “La Matta Pizzeria” dove i ragazzi disabili imparano l’arte della pizza

Napoli – Facile Ristrutturare, azienda del gruppo Renovars nata con la volontà di ripensare il concetto di ristrutturazione attraverso una visione democratica dell’interior design, ha presentato oggi a Napoli la terza tappa di “Facile Sognare”, il progetto di corporate social responsibility nato con la missione di ristrutturare spazi dedicati alla tutela dell’infanzia in difficoltà, sviluppato in collaborazione con Every Child Is My Child Onlus, presieduta da Anna Foglietta. – continua sotto –

Dopo Milano e Roma, l’iniziativa arriva a Napoli, per la precisione tra Melito e Scampia, legandosi a La Scugnizzeria, realtà che è considerata un simbolo dell’impegno verso bambini e ragazzi che si trovano a vivere in contesti complessi. Nata come libreria per volontà del giovane editore Rosario Esposito La Rossa – nominato nel 2016 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana –, la Scugnizzeria è nel tempo diventata molto di più, impossibile da inquadrare in una sola definizione per la sua unica e multiforme identità. Seguendo la missione “Sognare il sogno impossibile” qui la comunità del territorio trova un luogo dove la “porta è sempre aperta” e dove poter sperimentare la cultura nelle sue forme più diverse con attività e workshop: oltre alla letteratura, infatti, c’è il teatro, il cinema, la fotografia, l’illustrazione.

“Sono nato e cresciuto a Scampia, per cui questa tappa del progetto ha per me un valore molto particolare” – afferma Giovanni Amato, co-fondatore di Facile Ristrutturare – Ho provato sulla mia pelle la sensazione di non riuscire a vedere possibilità diverse rispetto a quelle che si hanno intorno e Facile Sognare nasce da questa consapevolezza, dal valore enorme che un piccolo spiraglio può rappresentare in contesti come questo. Dietro ogni sogno realizzato c’è qualcuno che ci ha creduto, e noi siamo fieri di rendere più facile la possibilità di sognare un futuro diverso”.

Con un impegno da parte di Facile Ristrutturare di 100mila euro, uno spazio appartenente all’associazione sarà totalmente ristrutturato e trasformato nell’ambiente polivalente de La Matta Pizzeria: intorno alla realizzazione del pane – rito tanto semplice quanto magico – saranno infatti organizzati laboratori creativi per i bambini, mentre per i ragazzi più grandi, anche con disabilità, sarà possibile imparare il lavoro del pizzaiolo acquisendo così una professionalità troppo spesso difficile da raggiungere. – continua sotto –

“È un dovere essenziale per un’azienda come la nostra impegnarci in modo concreto e coerente verso le comunità e i contesti in cui operiamo. – prosegue Loris Cherubini co-fondatore di Facile Ristrutturare – Per questo abbiamo deciso di dare il nostro piccolo contributo mettendo in campo quello che più sappiamo fare, le ristrutturazioni. Per le storie personali che condividiamo è stato inevitabile indirizzare il nostro aiuto verso bambini e ragazzi in difficoltà”.

“Ho sempre creduto che il modo migliore per aiutare l’infanzia e i bambini in generale fosse quello di formarli, attraverso una professione e non solo attraverso lo studio, per questo il progetto di Napoli è particolarmente apprezzabile, perché offre ai ragazzi un’opportunità pratica di inserimento nel mondo del lavoro in una realtà complicata come il sud Italia”, racconta Anna Foglietta, presidente di Every Child Is My Child, associazione che vede impegnati artisti e personaggi pubblici nel creare e supportare iniziative a sostegno dell’infanzia.

La tappa napoletana del progetto vede inoltre il supporto dell’associazione CCO – Crisi Come Opportunità̀ che ha affiancato Every Child Is My Child nell’individuazione dell’associazione. – continua sotto –

IL WORSKOP, LA RISTRUTTURAZIONE E L’OPERA D’ARTE – La ristrutturazione vede il coinvolgimento di un team dedicato, guidato dall’architetto di Facile Ristrutturare Daniela De Martino che, ascoltando le necessità de La Scugnizzeria, svilupperà il progetto dall’ideazione alla consegna finale. “Avere la possibilità di confrontarmi con una committenza così è un vero privilegio per me”, racconta Daniela De Martino. “Si tratta di una bella sfida perché lo spazio dovrà accogliere destinazioni d’uso diverse e ogni dettaglio dovrà essere progettato in un’ottica di flessibilità e multifunzione, seguendo ovviamente le ispirazioni dei bambini”. “Per La Scugnizzeria è un’opportunità unica, che ci permette di ampliare le nostre attività dando vita a un progetto che da tempo sognavamo di poter realizzare”, afferma Rosario Esposito La Rossa. Saranno, infatti, proprio i ragazzi de La Scugnizzeria i veri e propri committenti, condividendo in un workshop dedicato – in programma nello showroom dell’azienda il 6 dicembre – i loro desideri e le loro sensibilità con l’architetto e con l’artista napoletano Jorit, i cui immensi ritratti urbani, veicolo di forti messaggi di natura sociale, sono considerati simboli di lotta e di riscatto.

FACILE SOGNARE: MILANO E ROMA – A Milano, città che ha dato il via a marzo 2022 a Facile Sognare, Facile Ristrutturare ha ridato vita a un immobile dell’Impresa Sociale ControVento, realtà attiva nel capoluogo lombardo da oltre un secolo nella salvaguardia dei diritti dei minori e nel sostegno alla genitorialità. Il risultato è stato uno “Spazio incontro” a misura di bambino, un luogo confortevole, dalla dimensione domestica e quotidiana, progettato per agevolare il riavvicinamento dei minori con il nucleo familiare, molto spesso conflittuale e difficile. Lo spazio – la cui consegna è avvenuta a settembre 2022 –, è stato reso unico dall’ installazione site-specific Felicitas della designer e artista Elena Salmistraro.

A Roma, invece, il progetto coinvolge la cooperativa sociale Antropos Onlus, fondata 25 anni fa da un gruppo di educatori con l’intento di aiutare bambini e ragazzi nati in contesti difficili. Qui l’iniziativa – presentata a maggio 2022 – porterà nuova vita e colori a La Casetta delle Arti e dei Giochi, ludoteca nata nel 2003 nel quartiere di Tor Sapienza, periferia est della capitale, grazie alla determinazione e alla passione di ANTROPOS che da anni ne gestisce le attività. Sarà l’illustratrice e artista Camilla Falsini a dare vita ad un grande murale frutto del workshop con i bambini della ludoteca.