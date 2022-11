Spaccio di droga in Abruzzo, Polizia arresta 41enne a Succivo

A Succivo (Caserta) i poliziotti del commissariato di Aversa, nella mattinata di mercoledì 16 novembre, hanno tratto in arresto un 41enne straniero, di nazionalità marocchina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Avezzano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso con un suo connazionale, già arrestato lo scorso 11 novembre nella città abruzzese. – continua sotto –

Come da informazioni acquisite sul posto dagli investigatori, l’uomo risultava essere domiciliato in un’abitazione a Succivo, dove veniva individuato e catturato, per poi essere condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Insieme al connazionale, l’uomo si sarebbe reso responsabile di spaccio di droga anche negli anni precedenti, cedendo hashish e cocaina, tramite contatto telefonico, in cambio di denaro che, a seconda della quantità, variavano tra i 30 e i 100 euro.