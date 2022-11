Aversa, i volontari della Caritas a Ischia in aiuto delle vittime della frana

Aversa (Caserta) – Un pezzo di Aversa a Ischia, vicino alle vittime della frana. Sin dalle prime ore di domenica è giunto sull’isola don Carmine Schiavone, direttore regionale della Caritas, responsabile della Caritas Diocesana di Aversa. Don Carmine ha anche inviato un messaggio ai direttori, alle equipe e volontari delle Caritas Diocesane della Campania. – continua sotto –

“Avendo sentito il Direttore della Caritas Nazionale Don Marco Pagniello, in sinergia con la Caritas Diocesana di Ischia, unendoci al dolore e nella preghiera per la popolazione colpita nuovamente dalle calamità naturali delle ultime ore, – si legge nella nota – rendiamo noto che sono stati messi a disposizione come primi presidi di accoglienza, per le famiglie di Casamicciola colpite dal maltempo, il Centro Papa Francesco di Via Morgioni a Ischia e la Cittadella della Carità a Monterone a Forio. Affianchiamo la nostra voce a quella delle autorità civili nel ribadire a tutti i fratelli ischitani di seguire scrupolosamente le indicazioni di emergenza e rimanere nelle proprie abitazioni uscendo solo per estrema necessità”.

“La nostra delegazione regionale rappresentata da don Carmine Schiavone e Raffaele Cerciello – si legge ancora nella nota – è già sull’isola per coordinare le operazioni di assistenza e soccorso e supportare la comunicazione tra la delegazione stessa e il contesto nazionale”.

Un appello è giunto anche dal Presidente Monsignor Antonio Di Donna e dai Vescovi della Conferenza Episcopale Campana: “nell’esprimere vicinanza nella preghiera alle famiglie di Casamicciola colpite dalla tragica calamità naturale, assicurano concreta solidarietà, attraverso la delegazione regionale Caritas, e garantiscono piena disponibilità per le necessarie iniziative di aiuto tramite il vescovo di Ischia monsignor Gennaro Pascarella”. IN ALTO IL VIDEO