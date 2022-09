Carabinieri Caserta, il colonnello Manuel Scarso nuovo comandante provinciale

Il colonnello Manuel Scarso è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta. 50 anni, siciliano, nativo di Modica (Ragusa), coniugato e con due figli, ha intrapreso la carriera militare nel 1993, frequentando i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, è conoscitore della lingua inglese e francese.

Nei gradi di tenente e capitano, ha ricoperto gli incarichi di comandante di plotone presso il III Battaglione della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, di comandante del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Massafra e di comandante delle compagnie Carabinieri di Santo Stefano di Camastra e di Messina-Sud.

Da ufficiale superiore, nei gradi di maggiore e tenente colonnello, è stato aiutante di campo del comandante interregionale carabinieri “Ogaden”, addetto alla 1^ Sezione della sala operativa dell’Ufficio Operazioni, addetto e capo della 2^ Sezione dell’Ufficio Operazioni, capo della 1^ e 3^ Sezione dell’Ufficio Cerimoniale, capo Ufficio Editoria e direttore responsabile della rivista “Il Carabiniere” del comando generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma.

Dal 12 settembre 2019, con il grado di colonnello, è stato capo ufficio stampa del comando generale dell’Arma dei Carabinieri e portavoce del comandante generale. Dal 15 settembre scorso è alla guida del comando provinciale di Caserta.