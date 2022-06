Caldoro: “In Campania tasse da record per colpa di De Luca”

“Lo avevamo denunciato, ma sono riusciti a far passare il provvedimento. Da questo mese per tutto l’anno una fascia molto ampia di cittadini avrà un prelievo di 100 euro al mese in più per le tasse”. Così Stefano Caldoro, capogruppo dell’opposizione al Consiglio regionale della Campania, criticando il governo di Vincenzo De Luca. – continua sotto –

“Tasse da record in un momento di grande difficoltà delle famiglie. Sono soldi che passano dalle tasche dei cittadini per andare nel Palazzo – prosegue l’ex governatore campano, che analizza anche lo stato di salute della sanità campana.

In conclusione, una bacchettata a Michela Rostan, approdata a Forza Italia dopo aver militato nel Pd ed aver attaccato proprio Caldoro quando era presidente della Regione. IN ALTO IL VIDEO