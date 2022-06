Teverola, concorso “I Versi non Scritti 2022”: ecco i premi speciali

Teverola (Caserta) – L’organizzazione del concorso ha prorogato al prossimo 16 ottobre il termine ultimo per l’invio delle opere in gara. Nuovo termine, quindi, per Bando di Concorso del Premio Internazionale di Poesia “I Versi non Scritti” giunto alla sua sesta edizione. Il Premio, oramai consolidato, forte delle oltre 1.000 adesioni delle passate edizioni, e per i livelli qualitativamente alti raggiunti dai partecipanti. – continua sotto –

Un premio che non ha conosciuto soste: nemmeno durante l’emergenza sanitaria con l’inedita versione online. Se da un lato è riconfermata la gara tra le poesie in lingua italiana e in dialetto, e la sezione speciale riservata agli studenti: che troveranno, anche quest’anno, uno spazio per esprimersi e iniziare a proporsi nel pianeta poesia, l’organizzazione aggiunge anche una sezione fotografica che va ad arricchire l’edizione di quest’anno.

Sono, dunque, 4 le sezioni che compongono il Premio Internazionale di Poesia “I versi non scritti…”: Poesia inedita italiana, Poesia in dialetto/lingua straniera, Fotografia a tema imposto, Racconto inedito. Tornano i premi speciali istituiti dai partner della manifestazione. In particolare sono da segnalare il Premio speciale “Migr-Azioni: La poesia che include” (miglior opera a tema interculturale), il Premio speciale “Fatty Ndjai e Yaya Soumare” (miglior opera a tema legalità), istituito per ricordare la figura e le azioni dei due giovani rifugiati a tre anni dalla loro scomparsa.

La particolarità di questo premio speciale è che la commissione giudicatrice è composta esclusivamente dai giovani studenti che frequentano la Terza Media dell’Istituto Comprensivo “Ungaretti” – Teverola, e selezionerà, tra le liriche pervenute al concorso, la poesia che sarà premiata. E il Premio speciale “Felix” (miglior opera a tema cittadinanza attiva) che sarà assegnato da una Giuria popolare che sceglierà tra le prime 40 poesie partecipanti al concorso una sola lirica. – continua sotto –

Sì Teverola Odv ha ufficializzato i nominati e le motivazioni dei Premi Speciali 2022 a Roberto Vitale, don Evaristo Rutino, Mario Brusini, Giovanni Schiavone, Giorgio Cambiano e Alessandra Prospero. Il Premio alla carriera poetica 2022 sarà assegnato a Carlo Maria Marchi ed il Premio alla Memoria va al compianto Tommaso Mondelli.

Il Premio Internazionale di Poesia “I versi non scritti”, lo ricordiamo, è organizzato dall’Organizzazione di Volontariato “Si Teverola Odv” – Teverola e sostenuto moralmente dalla Regione Campania, Provincia di Caserta, Comune di Teverola, Istituto Comprensivo “G.Ungaretti” – Teverola, e gode della collaborazione esterna dell’Associazione Migr-Azioni Aps – Teverola, oltre a diversi partner tecnici.

Il bando completo del concorso è disponibile sul sito web www.migr-azioni.info/net/citytelling, dove chi vuole partecipare, può trovare tutte le informazioni e il form per iscriversi. La partecipazione è completamente Gratuita. Scadenza ultima per l’invio degli elaborati è il 16 ottobre 2022, ore 23.59. A seguire l’elenco dei premi speciali