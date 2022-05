“Aversa Terra dei Libri”, lettura sostenibile dal 27 al 29 maggio

“Aversa Terra dei libri” è un’iniziativa del Comune di Aversa, Assessorato alla Cultura, che nasce dalle idee di un gruppo di professionisti e di specialisti operanti in diversi settori culturali in Terra di Lavoro e si propone di organizzare ad Aversa un appuntamento annuale tra i diversi mondi della scrittura e della lettura, tradizionali e moderni. – continua sotto –

L’iniziativa si svilupperà tenendo in particolare conto le realtà locali ma in opportuna congiunzione con tutto quello che si muove in questi campi su scala nazionale ed internazionale. Per il suo esordio si è deciso di puntare sull’idea di sostenibilità per due ragioni: da un lato perché verrà posta particolare attenzione alla coesistenza tra forme tradizionali e moderne di scrittura e di lettura, coinvolgendo autori, critici, specialisti e, soprattutto, pubblici diversi, con l’obiettivo di comprendere quanto sostenibili, perché praticabili ed inclusive, siano scrittura e lettura all’inizio del XXI secolo; dall’altro perché nessuna forma di accesso all’informazione e alla conoscenza e nessun percorso ideale e culturale può vivere scollegato dal rapporto con l’ambiente circostante, fisico e sociale, e di ciò occorre tener conto in ogni rete o sistema di lettura e di scrittura.

Su questi temi, attraverso l’interazione tra autori, lettori, istituti di cultura, associazioni professionali e culturali, amministrazioni pubbliche ed aziende attive nel settore cultura, “Aversa Terra dei Libri” si porrà come evento attrattore nei confronti di ampie fasce di pubblico e facilitatore nei rapporti tra soggetti caratterizzati da missioni diverse ma tutti insistenti sul settore cultura. “Aversa Terra dei libri” sarà anche inserita nei più diversi contesti cittadini, dalla zona della movida, con particolare riferimento all’area di via Seggio, al Borgo ed al quartiere San Lorenzo. Saranno, inoltre, previsti eventi satellite con iniziative che saranno caratterizzate dalla valorizzazione della lettura sul tema scelto per il 2022.

Ad Aversa sarà così affrontato il tema della sostenibilità in tutti i suoi molteplici aspetti: sostenibilità ambientale; sostenibilità sociale; sostenibilità economica; sostenibilità alimentare; sostenibilità energetica; stili di vita sostenibili. – continua sotto –

Comitato organizzatore: Alfonso Golia, sindaco di Aversa; Luigia Melillo, assessore alla Cultura; del Comune di Aversa; Cesario Vincenzo Angelino, consigliere comunale di Aversa; Rachele Arena, responsabile di biblioteca; Ferruccio Diozzi, consulente bibliotecario; Luigi Di Tullio, architetto, docente; Pasquale Iorio, promotore culturale; Gaetano Ippolito, regista; Paolo Mandato, promotore culturale; Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania; Diana Pagano, direttrice Centro Danza Diana; Gianpaolo Romano, ricercatore settore aerospaziale; Nunziante Valoroso, dialoghista, storico del cinema, saggista.

PROGRAMMA

VENERDI’ 27 MAGGIO, Aula Consiliare

ore 17:30

Saluti istituzionali

ore 18:30

Chi ha fatto scuola

Antonio Leo Tarasco (Dirigente Ministero della Cultura, Vice Capo di Gabinetto del Ministro per il

Sud e la Coesione Territoriale), Candida Carrino (Direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli)

Un ricordo di Alfonso Gallo

coordina Luigia Melillo (Assessore alla Cultura del Comune di Aversa)

SABATO 28 MAGGIO, Aula Consiliare

ore 10:00

Approfondimenti d’autore

Marilena Lucente (docente e scrittrice), Pino Imperatore (scrittore e giornalista)

Facciamo buon riso a cattivo gioco – Il valore educativo e terapeutico della Letteratura

coordina Ottavio Lucarelli (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania)

ore 11:00

Le buone pratiche per la diffusione della lettura

Confronto/dialogo con Pino Perna, presidente dell’Associazione Annalisa Durante e Francesco

Langella delegato alla Advocacy e Promozione della lettura del CEN dell’AIB.

coordina Maria Pia Cacace (AIB Campania) ore 12:00

Letture e disabilità

Rossella Welzel (Cenfor International)

Come la tecnologia può aiutare a superare alcune barriere: l’esempio di un’applicazione che facilita

l’accessibilità alla lettura.

coordina Rachele Arena (Responsabile di biblioteca)

ore 13.00-15.00

BREAK

ore 15.00

Lettura e reti

Chiara Faggiolani (Università degli Studi di Roma La Sapienza), Lorenzo Fattori (Scuola Superiore

Meridionale)

Come cambia il modo di leggere nell’epoca dei social. Ruolo, opportunità e limiti del social reading.

coordina Ferruccio Diozzi (Consulente bibliotecario)

ore 16.00

Lettura e cinema

L’analisi di un complesso rapporto a partire da esperienze specifiche nel campo dei dialoghi e del

doppiaggio, elemento fondamentale per la ricezione del cinema internazionale nel contesto italiano.

coordina Nunziante Valoroso (dialoghista, traduttore e saggista)

dalle ore 17.30

Sala Conferenze, Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù – Parco Coppola

incontro con lo sceneggiatore Fabio Michelini cui seguirà un gioco a quiz sui fumetti Disney condotto

da Alfonso Torino con la partecipazione di Nunziante Valoroso e di Fabio Michelini.

A cura dell’Associazione Papersera

DOMENICA 29 MAGGIO, Aula Consiliare

ore 10.00

Lettura e scrittura

Raimondo Di Maio (Libreria Dante & Descartes), Lidia Luberto (giornalista e docente)

Le interazioni tra scrittura e lettura nel mondo moderno

coordina Paolo Mandato (Promotore Culturale)

ore 11.00

Invisibili

Coreografia di Licia Bonavita ispirata a “Cecità” di José Saramago. Danza il gruppo professionale

del Centro Danza Diana diretto da Diana Pagano e Claudio Diligente

ore 13.00

chiusura dei lavori – continua sotto –

Eventi satellite – Il progetto “Aversa Terra dei libri prevedrà anche una serie di eventi satellite che potranno sviluppare diverse tematiche. In particolare:

Lettura ad alta voce – La lettura ad alta voce semplifica l’attenzione e la comprensione ed è un fattore di integrazione tra cittadini di età e di appartenenze diverse. L’evento si articola in diversi momenti che avranno luogo:

al Tribunale di Napoli Nord : Letture ed esperienze di scrittura. Con la partecipazione di un magistrato e di avvocati autori di libri – coordina Generoso Di Biase;

: Letture ed esperienze di scrittura. Con la partecipazione di un magistrato e di avvocati autori di libri – coordina Generoso Di Biase; nella Casa Circondariale di Aversa letture ad alta voce del libro “Nostos, Itaca oltre le mura” di Gaetano Ippolito con presentazione dell’esperienza dei laboratori nelle carceri;

letture ad alta voce del libro “Nostos, Itaca oltre le mura” di Gaetano Ippolito con presentazione dell’esperienza dei laboratori nelle carceri; La lettura nei Parchi : allestimento di punti lettura nei parchi per i più piccoli e iniziative di valorizzazione della lettura all’aria aperta;

: allestimento di punti lettura nei parchi per i più piccoli e iniziative di valorizzazione della lettura all’aria aperta; La Biblioteca vivente . Reading sociale organizzato con la collaborazione della Caritas della Diocesi di Aversa. Saranno coinvolti anziani della Casa di Riposo Sagliano di Aversa e persone senza fissa dimora che racconteranno la propria esperienza di vita ai partecipanti ai quali saranno prestati libri che affrontano i temi delle storie raccontate;

. Reading sociale organizzato con la collaborazione della Caritas della Diocesi di Aversa. Saranno coinvolti anziani della Casa di Riposo Sagliano di Aversa e persone senza fissa dimora che racconteranno la propria esperienza di vita ai partecipanti ai quali saranno prestati libri che affrontano i temi delle storie raccontate; Letture nei luoghi nel commercio: bar, ristoranti, pub, pizzerie come luoghi di promozione della lettura. I ristoratori prepareranno menù inediti prendendo spunto dalle storie dei libri presentati. Questo tipo di evento sarà programmato per i mesi estivi del 2022 dando priorità agli esercizi commerciali che hanno degli spazi all’aperto. A cura di Rachele Arena.

Lettura e danza – “La Favola nel parco”. Il Centro Danza Diana, diretto da Diana Pagano e Claudio Diligente, prende parte al progetto portando in scena quattro celebri fiabe: Il re leone, Lo schiaccianoci, Peter Pan e La Bella e la Bestia, che saranno rappresentate dall’ensemble giovanile del Centro. Le rappresentazioni si svolgeranno nei mesi estivi e a settembre-ottobre presso uno dei parchi cittadini.