Napoli, geomappatura dei progetti in edilizia: Ance presenta piattaforma “Simpre”

A Napoli, nel "Salone delle Grida" della Camera di Commercio, la presentazione del progetto "Database iniziative economiche in progress sul territorio di Napoli – Geomappatura", realizzato da Ance Napoli con il contributo economico della Camera di Commercio di Napoli.

La piattaforma “Simpre” – Sistema di monitoraggio progetti in edilizia – è realizzata dall’Ance Napoli con l’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli e fotografa le iniziative imprenditoriali ed economiche in corso sul territorio della città e dei 92 comuni della Città Metropolitana di Napoli.

Dopo i saluti di Ciro Fiola, presidente Cciaa di Napoli, l’illustrazione del progetto a cura di Francesco Izzo, ordinario di Strategie e management dell’innovazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, e Luca Bianchi, direttore Svimez, e gli interventi di Angelo Lancellotti, presidente Ance Napoli, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città metropolitana.

"Con questo progetto abbiamo creato un'infrastruttura della conoscenza, una fotografia delle progettualità espresse dall'area metropolitana – ha spiegato Angelo Lancellotti, presidente Ance Napoli – di cui dovrebbero tener conto sia soggetti pubblici che privati nell'assunzione delle scelte di investimento. Dalla mappatura degli interventi ricaviamo le tendenze di sviluppo, per lo piu' spontaneo, dell'area rispetto alle quali dobbiamo essere osservatori, interpreti e se necessario correttori valutando cosa manca e cosa è strategico. Il progetto è un primo step del nostro impegno e auspichiamo che sia l'inizio di una sfida collettiva fondata su idee concrete e realizzabili".

Oltre alla localizzazione delle opere, il database indica anche la categoria di progetto, la proprietà del bene, la natura dell’opera e le sue principali funzioni d’uso o ambito produttivo, la tipologia di intervento, la fonte di finanziamento, lo stato di avanzamento, il valore. Le schede di sintesi relative a ciascuna opera contengono inoltre una breve descrizione dell’intervento. Il database contiene i dati raccolti al 31 marzo 2022 e sono stati considerati i progetti con un valore superiore ai 7,5 milioni di euro, fatta eccezione per programmi complessi tra cui il Centro storico Unesco di Napoli e il Grande Progetto di riqualificazione del Litorale Domitio-Flegreo.

Nel database sono stati identificati 1.063 progetti di cui 547 geo-referenziati sulla mappa digitale e circa il 44 per cento del totale ricade nel territorio del Comune di Napoli. Esaminando l’insieme degli interventi si rileva che oltre il 40 per cento delle opere ha carattere di ristrutturazione, di riqualificazione. Inoltre circa il 42 per cento dei progetti (450) ha carattere infrastrutturale, a seguire vengono opere destinate alla formazione scolastica, ai servizi sociali e al welfare. Rispetto allo stato di avanzamento delle opere, escludendo i progetti del Piano strategico della Città metropolitana, il 19,3 per cento è ancora in fase di progettazione, il 18 per cento è in corso mentre nel 2,6 per cento dei casi i lavori sono fermi o bloccati.

"Spero che Napoli cambierà nel senso che possa andare incontro alle esigenze delle imprese e dei cittadini e nella direzione di essere una città vivibile", ha affermato Ciro Fiola, presidente dell'ente camerale.