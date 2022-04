Forte scossa di terremoto in Bosnia: avvertita anche in Italia da nord a sud

Un terremoto di magnitudo 6 ha scosso la regione meridionale della Bosnia-Erzegovina. Secondo le stime preliminari dell’European Mediterranean Seismological Centre, l’epicentro è stato registrato a 10 chilometri di profondità.

Le scosse sono state avvertite anche in Italia e nelle Marche, devastate da un sisma nel 2016.

Dall’Ingv fanno sapere: “Il terremoto si è verificato alle 23.07. In Italia il risentimento è stato diffuso un po’ in tutte le regioni, in quelle della fascia adriatica, dal Veneto alla Puglia, ma anche in Campania, Lazio e Lombardia.