Migranti, il progetto Su.Pr.Eme fa tappa a Castel Volturno

Dalla Puglia, dove ha toccato i comuni di Foggia, Rutigliano e Nardò, il progetto Su.pr.Eme. Italia (Sud protagonista nel superamento delle emergenze), che promuove processi di integrazione ed inclusione della popolazione straniera impegnata nel lavoro sui campi, si sposta in Campania. Nel Centro di aggregazione sociale di Castel Volturno (Caserta), in via Niccolò Macchiavelli, si svolgerà oggi l’iniziativa a cui prenderà parte l’assessore regionale alla Legalità, Sicurezza e Immigrazione, Mario Morcone (nella foto). – continua sotto –

“In una Regione che ha fatto dell’accoglienza un tratto identitario, diventando negli anni una terra con una massiccia presenza di migranti impiegati nei settori agricolo ed edilizio, dove la richiesta di manodopera è alta, l’incontro – spiegano da palazzo Santa Lucia – sarà l’occasione per interrogarsi su cosa fare per andare oltre l’accoglienza assicurando condizioni di vita umane e dignitose agli stranieri presenti, individuando piani di integrazione ed inclusione, forme di lavoro regolare che ne valorizzino competenze e talenti”.

“Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo nelle campagne – dichiara Morcone – seppur nato e sviluppatosi nel Mezzogiorno, si è lentamente esteso in tutto il Paese, diventando una emergenza nazionale. Ma è al Sud che l’Europa guarda con più attenzione ponendo le basi per interventi di sistema e nuovi approcci culturali”.