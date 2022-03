Uccisa dal suo ex a colpi di pistola in salone parrucchiere: muore 30enne salernitana

Una donna di 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. L’omicidio sarebbe stato compiuto dall’ex fidanzato della vittima, all’interno di un salone da parrucchiere dove lei lavorava, in via Tevere. – continua sotto –

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 9 l'uomo ha fatto irruzione nel salone armato di pistola, esplodendo numerosi colpi: uno ha raggiunto alla testa la trentenne, mentre un altro ha ferito alla spalla un altro uomo presente nel negozio, sembra il nuovo fidanzato della vittima, condotto in ospedale ma non in pericolo di vita.

I carabinieri hanno subito avviato la caccia al sospettato, Alfredo Erra, che, ancora armato, si era dato alla fuga. Nel primo pomeriggio l'omicida è stato arrestato vicino Salerno, nell'area di servizio della stazione di San Mango Piemonte, sull'autostrada A2 del Mediterraneo. E' stato individuato da una pattuglia della Polizia stradale di Eboli in evidente stato confusionale. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, che conducono le indagini. Erra pare sia giunto a San Mango a piedi, percorrendo la zona interna di Fuorni dove aveva abbandonato il veicolo.

L'omicida, nonostante la relazione sentimentale si fosse interrotta da circa otto mesi, continuava a perseguitare, come riferiscono diversi testimoni, la vittima, per convincerla a ritornare con lui. Ciò nonostante, da quanto risulta, la donna non aveva mai presentato denuncia.

Intanto, la comunità locale è sconvolta per quanto accaduto. "Una giovane donna ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. – scrive su Facebook il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara – La città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma".