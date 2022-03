Napoli, presi due contrabbandieri di sigarette: scoperto deposito clandestino di “bionde”

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi, tra i quartieri “San Carlo Arena” e “Pendino” del capoluogo, ha tratto in arresto, un 59enne contrabbandiere di Foggia, denunciandone un secondo, un 55enne di Napoli, e sequestrando un deposito clandestino di sigarette e 117 chili di “bionde”. – continua sotto –

La prima operazione è stata condotta dai finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli che, durante la costante attività di controllo economico del territorio, hanno notato in piazza Carlo III un’auto, con un telo nero che copriva i sedili posteriori, che procedeva verso via Don Giovanni Bosco (salita Doganella). Dopo un breve pedinamento, i finanzieri hanno fermato il mezzo scoprendo al suo interno 100 kg. di “bionde”, marche “Rothmans”, “Winston Blu”, “Winston Rosse”, “Chesterfield Rosse”, “Marlboro Gold”, “Marloboro Rosse”, “Richmont Blu”, destinate ad alimentare le piazze partenopee. Le sigarette di contrabbando sono state sottoposte a sequestro mentre il responsabile è stato tratto in arresto e giudicato con rito direttissimo.

La seconda operazione è stata condotta dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli che, mentre transitavano in via Vico Croce al Lavinaio, hanno sorpreso un soggetto che, mentre usciva dal portone di casa, aveva tra le proprie mani diversi pacchetti di Tabacchi Lavorati Esteri. I finanzieri, dopo aver effettuato una perquisizione dell’immobile, hanno sequestrato 17 chili di sigarette di contrabbando e un locale adibito a deposito, tra l’altro di difficile individuazione poiché ricavato in un sottoscala chiuso a chiave mediante una porta di ferro.

Le attività scaturiscono dall’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio volti a contrastare il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, particolarmente diffuso nell’area napoletana; infatti, nei primi tre mesi del 2022 il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 14,5 tonnellate di tabacchi, denunciato 42 soggetti, di cui 12 tratti in arresto. IN ALTO IL VIDEO