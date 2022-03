Covid, De Luca: “Fine stato di emergenza non ferma il virus, manteniamo prudenza”

“Manteniamo la prudenza. Non dobbiamo angosciarci, abbiamo tutti voglia di respirare, però se manteniamo questa bella mascherina staremo tranquilli anche dopo l’estate”. A dirlo è stato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, durante la conferenza stampa di presentazione di Procida capitale italiana della Cultura, ha lanciato un invito alla prudenza “perché – ha spiegato – avremo decine e centinaia di migliaia di persone che verranno a Procida da tutta Italia, da tutta Europa, da tutto il mondo”. – continua sotto –

“Finisce lo stato di emergenza – ha sottolineato il governatore – ma questo non ferma e non blocca il Covid. Noi non sappiamo con quante e quali varianti dovremo fare i conti nei prossimi mesi. La storia l’abbiamo già conosciuta: c’è un abbassamento del picco in estate, ma poi magari viene fuori una variante particolarmente aggressiva. Basta l’uso permanente della mascherina e completare per quanto possibile la campagna di vaccinazione. Noi avremo un rimescolamento sociale che può essere pericoloso per i mesi successivi. Nessuno è in grado di dire cosa succederà”. IN ALTO IL VIDEO