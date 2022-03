Rapinò due turisti tedeschi a Varcaturo, arrestato 42enne iraniano

Coordinati dalla Procura di Napoli Nord, i carabinieri della stazione di Varcaturo, nel pomeriggio del 12 marzo scorso, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni, di origini iraniane, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per il reato di rapina pluriaggravata in danno di due anziani turisti tedeschi. – continua sotto –

Le indagini hanno ricostruito come l’uomo, nell’ottobre 2021, simulando la qualifica di appartenente alla Guardia di Finanza, avesse costretto due turisti tedeschi, che viaggiavano a bordo del proprio camper sulla strada statale 7 quater, ad arrestare la marcia e, dopo aver chiesto loro di esibire i documenti, si impossessava con forza del denaro che i due malcapitati avevano nei portafogli, per poi darsi alla fuga a bordo di un veicolo nella sua disponibilità, quest’ultimo che veniva rinvenuto, qualche giorno dopo, abbandonato a seguito di un incidente stradale in un’area non distante da quella teatro della rapina.

All’interno del veicolo veniva rinvenuta copia di un tesserino in uso alle forze dell’ordine e documentazione riferibile ad una donna, successivamente rivelatasi essere la moglie dell’odierno indagato. A seguito della perquisizione effettuata presso l’abitazione della donna, i carabinieri riuscivano a reperire delle fotografie dell’indagato e utilizzarle per una comparazione finalizzata alla sua certa identificazione, con le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza installate sul camper dei turisti rapinati.