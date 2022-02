Aversa, Santulli su voci rimpasto: “La logica delle poltrone non ci appartiene”

Aversa (Caserta) – “Siamo costretti a leggere tante ipotesi di rimpasto politico, che ci vedono coinvolti, che non hanno alcun fondamento”. A chiarirlo è il capogruppo del Pd, sponda dissidente, Paolo Santulli. – continua sotto –

“Le posizioni sono ben chiare e da tempo definite. I cosiddetti dissidenti, – spiega l’ex parlamentare – quando sono diventati tali, è stato perché non hanno trovato spazi di partecipazione democratica su temi fondamentali. Non a caso, ufficialmente, abbiamo votato contro il bilancio, significando una non condivisione tecnica e politica delle scelte dell’Amministrazione. Ovviamente, il tutto, dopo molti tentativi di dialogo. Poi abbiamo dovuto assistere al ribaltone, che ci ha lasciati basiti e che ancora oggi leggiamo esclusivamente come il salvataggio delle poltrone. Ovviamente, essendo stati scelti dai cittadini per operare per l’interesse della città, lo facciamo, responsabilmente, in modo costruttivo. La logica del tanto peggio, tanto meglio, non ci è mai appartenuta”.

“La nostra nuova posizione – chiarisce ancora Santulli – non ha modificato il desiderio di vedere realizzate le scelte che abbiamo condiviso nel programma elettorale. Ovviamente approfondiamo tutti gli argomenti che trattiamo, ma non in modo strumentale. Siamo sempre pronti a condividere, e a chiedere a nostra volta condivisioni, quando le proposte e le scelte sono irrinunciabili e funzionali alle esigenze degli aversani. Così continueremo, rimanendo, coerentemente, al nostro posto. La logica delle poltrone non ci appartiene”.