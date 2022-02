Aversa – Furto su auto, possesso di armi e droga: raffica di sanzioni nel weekend di movida

Ad Aversa (Caserta), durante un servizio di controllo del territorio nel weekend di “movida”, i carabinieri della locale compagnia, insieme ai colleghi della Sio – Squadra di intervento operativo del 10 ° Reggimento “Campania”, hanno denunciato in stato di libertà un 41enne di Casapesenna, indiziato di furto su autovettura avvenuto nei pressi del mercato settimanale di Frignano. L’uomo è stato proposto per il foglio di via obbligatorio dal comune. – continua sotto –

Un 56enne di Aversa è stato, invece, denunciato poiché a seguito di questione di viabilità avrebbe minacciato di morte un 55enne di Sant’Antimo. Ed ancora, un 17enne di San Cipriano d’Aversa denunciato poiché durante un controllo eseguito ad Aversa, in via Riverso, è stato trovato possesso di un manganello in ferro e un coltello a serramanico. Il giovane è stato proposto per il fvo.

Complessivamente, sono stati controllati 581 persone e 312 veicoli ed elevate 36 contravvenzioni al Codice della strada, tra cui alcune per mancata copertura assicurativa ed altre per guida senza patente, senza casco e senza cintura. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di piccole dosi ad uso personale.