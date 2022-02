Gragnano, scooter contro auto: muore un​ 37enne di Sorrento

Nella serata del 24 febbraio, intorno alle 22.30, a Gragnano (Napoli) i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada statale per Agerola. – continua sotto –

Per cause da accertare, Antonino Palomba, 37 anni, di Sorrento, mentre era in sella al proprio scooter si scontrava frontalmente con un’auto che proveniva dal senso di marcia opposto. Nulla da fare per il centauro, morto sul colpo. Illesi, invece, i due occupanti dell’auto.

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dalle autorità inquirenti, mentre la salma del 37enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.