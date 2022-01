Giugliano, trasportano un quintale di rifiuti illegalmente: denunciati

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno denunciato per trasporto illecito di rifiuti un 40enne e un 52enne di Giugliano in Campania (Napoli), già noti alle forze dell’ordine. – continua sotto –

Entrambi sono stati sorpresi a trasportare illegalmente circa 100 chili di rifiuti non pericolosi a bordo di un furgoncino a tre ruote, in particolare reti metalliche, tubi in plastica e materiale vario di risulta.

Il conducente del mezzo è stato denunciato anche per guida senza patente, reato già contestato nell’ultimo biennio, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.