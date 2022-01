Napoli, tentano di rubare lastre di rame da vasche raffreddamento birra: arrestati

Napoli – I carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato per furto aggravato due persone, Ferdinando Aruta e Emilia Libero, di 44 e 36 anni, entrambi del quartiere Miano e già noti alle forze dell’ordine. – continua sotto –

Sono stati sorpresi in uno dei locali di un centro commerciale in piazza Madonna dell’Arco, attualmente in ristrutturazione: utilizzando una sega elettrica stavano rimuovendo delle lastre di rame da alcune vasche di raffreddamento della birra. Finiti in manette sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio.