“Movida violenta” nell’Aversano: sequestrate armi e droga, sanzioni al Codice della Strada

Durante i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione degli illeciti al codice della strada, al contenimento e controllo della “movida”, e al contrasto dei reati predatori e contro il patrimonio, concentratosi tra Aversa e zone limitrofe nell’ultima settimana, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro armi e droga, oltre ad elevare 79 contestazioni al Codice della Strada (mancata copertura assicurativa, guida senza patente o guida con patente di categoria diversa, guida senza casco e senza cinture di sicurezza); controllare 689 persone e 480 veicoli, a denunciare 6 persone a piede libero. Ad operare i militari della compagnia di Aversa, tramite l’impiego di personale del Nucleo operativo e radiomobile, delle dipendenti stazioni e di equipaggi della Sio del 10º Reggimento Carabinieri Campania. – continua sotto –

Un coltello a serramanico è stato trovato in possesso di un pregiudicato residente a Frignano, già noto alle forze di polizia per reati predatori e contro il patrimonio e sequestrato dopo mirate perquisizioni da parte dei militari della compagnia di Aversa insieme al Nucleo Cinofili di Sarno. – continua sotto –

A Trentola Ducenta, invece, i carabinieri della locale stazione, di quella di Frignano e del Nucleo operativo e radiomobile hanno sequestrato, all’interno di un locale adibito a garage, una pistola e 32 colpi calibro 7.65, oltre a 0,55 grammi di marijuana occultati in un barattolo di vetro. Sono in corso accertamenti per individuare i possessori dell’arma e dello stupefacente.