Premio Cimitile, edizione 2021 dedicata a Dante

La Fondazione Premio Cimitile con i soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio, ha presentato stamattina, presso la sala Giunta della Regione Campania a Napoli, la 26esima edizione della rassegna letteraria nazionale Premio Cimitile, in programma dall'11 al 18 settembre prossimi, edizione insignita con una medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Quest'anno il Premio Cimitile supera il quarto di secolo di storia. – ha spiegato il presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano – Sarà una settimana intensa di cultura, ma tratteremo anche tematiche di grande rilevanza, quali il restauro e la valorizzazione dei beni culturali, l'ambiente, il turismo, la donazione degli organi, il bullismo e il convegno internazionale di archeologia. Per quanto riguarda i premi, fin dalla prima edizione abbiamo avuto una sezione inedita di narrativa, per il quale arrivano ogni anno circa 300 manoscritti, tra cui ne scegliamo uno che grazie alla casa editrice Guida Editori di Napoli viene pubblicato sul territorio nazionale. Quindi diamo la possibilità ad autori emergenti di vedere pubblicata la propria opera".

Il Premio di quest'anno, in particolare, sarà dedicato al settecentenario della morte di Dante Alighieri. Il Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile, uno degli esempi più affascinanti di arte paleocristiana in Italia, è lo scenario naturale di tutta la kermesse letteraria che si articolerà in una serie di convegni e di incontri culturali. "Oggi parliamo di cultura, arte e sociale, – ha spiegato l'assessore alla Semplificazione Amministrativa e Turismo della Regione Campania, Felice Casucci – una cultura che non è erudizione ma è qualità delle relazioni e consapevolezza di sé e, quelli a cui ho appena accennato, sono i temi su cui stiamo lavorando. Stiamo facendo tentativi di creare una forte integrazione tra i campanili, oltre il campanilismo, come si evince anche dal nostro ultimo Poc che tende verso questa lettura culturale, legata alle tradizioni, alle grandi caratterizzazioni dei singoli territori. Il Premio Cimitile è una grande opportunità, perché pochi conoscono questi luoghi meravigliosi, quindi è l'occasione anche per rivelarli e farli vivere".

Per celebrare tale evento la Fondazione ha realizzato una mostra d'arte "Dante Alighieri Settecento. Cento opere di-segnano la Divina Commedia", a cura di Giuseppe Bacci, che aprirà la rassegna letteraria con il convegno "Dante coscienza europea tra materialità dell'uomo e trascendenza divina", durante il quale sarà presentato il libro "Dante, nostro padre. Il pensatore visionario che fondò l'Italia" di Marcello Veneziani – Vallecchi. La Fondazione Premio Cimitile ha altresì finanziato il restauro dell'affresco di San Sebastiano nell'abside occidentale della basilica di San Felice.

Domenica 12, alle ore 18, ci sarà musica e letteratura con un concerto dedicato ad Enrico Caruso nel centenario della sua morte, durante il quale sarà presentato il libro "Mario Draghi. Il ritorno del cavaliere bianco" di Roberto Napoletano – La nave di Teseo. La settimana di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico sarà densa di eventi, letteratura, convegno internazionale di studi, spettacoli, musica, momenti di riflessione. Culminerà con la serata finale di premiazione e la consegna dei campanili d'argento ai vincitori della XXVI edizione del Premio.

Il Comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi, ha selezionato così i vincitori della XXVI edizione: Sezione I: Opera inedita del genere narrativo. Gabriele Discetti: "Figli della libertà". Il lavoro è stato pubblicato sul territorio nazionale a cura di Guida Editori di Napoli. Sezione II: Opera edita di narrativa. Silvia Avallone: "Un'amicizia". Rizzoli Editore Sezione III: Opera edita di attualità. Francesco Rutelli: "Tutte le strade partono da Roma". La terza Sezione IV: Opera edita di saggistica. Carlo Cottarelli: "All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica" – Feltrinelli Sezione V: Opera edita archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale. Dimitri Cascianelli: "Il Cristo e il mare di Galilea". Tau Editrice Premio Giornalismo "A.Ravel" a Gennaro Sangiuliano – Direttore del Tg2 Premio Speciale ad Annamaria Colao (Professore Ordinario di endocrinologia e oncologia molecolare Università Federico II di Napoli. Scienziata di livello internazionale Ai premiati sarà consegnato il "Campanile d'argento" tradizionale emblema del Santuario martiriale di San Felice. L'iniziativa, vanta autorevoli patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.