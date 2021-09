Casal di Principe, colpi di pistola contro finestra di Casa Don Diana

Amara scoperta, oggi pomeriggio, nel bene confiscato “Casa Don Diana”, in via Urano, a Casal di Principe (Caserta), dove sono stati esplosi dei colpi contro la porta-finestra del primo piano. Sul posto i carabinieri per i rilievi. – continua sotto –

Secondo le prime informazioni, sono stati rinvenuti otto pallini compatibili con munizioni di arma a gas. Quattro i fori presenti sul vetro. Considerando l'altezza della finestra è presumibile che i colpi siano stati esplosi dal bene confiscato situato accanto, attualmente in disuso.

"Attendiamo fiduciosi l'esito delle indagini, intanto andiamo avanti tranquillamente con il nostro operato", scrive sui social il Comitato Don Diana.