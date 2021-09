Marcianise, affidati impianti sportivi di proprietà comunale

Marcianise (Caserta) – Affidati gli impianti sportivi di proprietà comunale. Gli uffici hanno portato a termine l’iter per l’assegnazione delle strutture in tempi record. Sottoscritte le convenzioni tra l’Ente e le associazioni che avevano partecipato al bando pubblicato il 10 giugno scorso. – continua sotto –

Il Comune ha valutato le domande presentate dai sodalizi secondo i criteri fissati nell’avviso che dava priorità alle società e alle associazioni con sede nella città di Marcianise, affiliate alle federazioni sportive nazionali, con maggiore anzianità di iscrizione e numero di associati. Insieme alle palestre delle scuole Ferraris, De Sanctis, Novelli, Bosco e Pizzetti, è stato assegnato anche il campo di calcio Progreditur. La durata della convenzione è annuale e prevede il pagamento di un canone quantificato in base alle ore di utilizzo della struttura. – continua sotto –

“Abbiamo assicurato in tempi record – ha affermato l’assessore allo Sport Giovanna Cirillo (nella foto) – un servizio fondamentale, soprattutto, in considerazione della sospensione delle attività sportive che si è verificata a causa delle prescrizioni imposte dall’emergenza pandemica. Con l’assegnazione degli impianti, infatti, centinaia di giovani potranno tornare ad allenarsi e a incontrarsi. Si tratta di un provvedimento che rimette in moto una parte importante della città, che conferma la sinergia tra la nostra Amministrazione e il mondo dell’associazionismo e che favorisce l’aggregazione, elemento fondamentale per la crescita della comunità”.