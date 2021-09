Casapesenna, al via lavori di riqualificazione nel cimitero

Casapesenna (Caserta) – Nuovi lavori di riqualificazione e ristrutturazione al cimitero di Casapesenna. È questo uno dei primi obiettivi di settembre che si legge sull’agenda della macchina amministrativa, guidata dal sindaco Marcello De Rosa. Il progetto, che dalle prossime settimane inizierà a concretizzarsi, è, in realtà, un continuum di quel lavoro di riqualificazione generale iniziato nel 2014. – continua sotto –

La “situazione cimitero” è sempre stata tanto cara all’attuale fascia tricolore e negli anni sono stati eseguiti non pochi interventi in loco: l’aggiunta di tappetini in asfalto in tutti i viali, la ristrutturazione della cappella cimiteriale, costruzione del bagno all’interno della cappella (mai esistito fino ad allora), montaggio di cisterne idriche, potatura di siepi alte 3 metri e la costruzione di circa 500 loculi cimiteriali. A questi lavori, dunque, prossimamente seguiranno altri: una nuova riqualificazione in toto, la costruzione di 212 nuovi loculi, ristrutturazione dei locali, bagni, facciata esterna e della sala mortuaria. Un percorso che va avanti da tempo e che ha come fine – utilizzando le parole del sindaco – quello di dare e restituire dignità ai defunti. – continua sotto –

“Ringrazio il lavoro del consigliere con delega al cimitero, Michele Diana, e di tutta l’amministrazione comunale per i traguardi raggiungiti in questi anni. – afferma De Rosa – Dl 2014 abbiamo preso subito dei provvedimenti per quanto concerne la riqualificazione e la ristrutturazione del cimitero di Casapesenna, apportando degli interventi che ne hanno notevolmente cambiato l’aspetto, favorendo anche maggiori servizi e agli addetti ai lavori cimiteriali e ai parenti che vanno a salutare i loro cari. I lavori che inizieranno in questo mese contribuiranno a rendere ancora più efficace tutto questo. A Casapesenna si era persa la dignità di morire. Il mio intento, dunque, era ed è quello di restituire e donare dignità ai defunti, anche nel rispetto dei loro parenti. Alla base – conclude – c’è sempre un unico grande obiettivo: il bene di ogni cittadino e della nostra bella città”. – sotto le foto –