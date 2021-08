San Marcellino, Sagliano: “Il cimitero cade a pezzi, ma il sindaco non vede e non sente”

San Marcellino (Caserta) – Ha puntato il dito contro l’amministrazione comunale, il consigliere di minoranza Angelo Sagliano, per lo stato di degrado in cui versa il cimitero comunale di via Campania. La struttura è divisa a metà: da un lato c’è la parte “vecchia” gestita direttamente dal Comune e dall’altra c’è una zona nuova affidata ad un privato. Durante il Consiglio comunale che si è tenuto il 29 luglio scorso il sindaco Anacleto Colombiano, durante un suo intervento, ha sottolineato che il costo di gestione del cimitero, durante la sua consiliatura, si è abbassato da 4mila euro al mese a 1600 euro. – continua sotto –

A replicare duramente alla fascia tricolore è stato, nei giorni scorsi, il consigliere di opposizione Sagliano. “Il sindaco – ha dichiarato il componente della minoranza – probabilmente non vede e non sente e dimostra, ancora una volta, di non avere un contatto diretto con il territorio in quanto non conosce lo stato di abbandono in cui versa la parte del cimitero a gestione comunale. Il costo, come dice lui, si sarà pure abbassato ma i problemi sono aumentati in modo esponenziale: in più punti della struttura ci sono delle crepe pericolose, i vetri rotti sono innumerevoli, la cappella madre si trova in uno stato indecente e nella camera mortuaria i calcinacci caduti sono visibili sulle finestre, peraltro rotte. Ci sono delle segnalazioni fatte due anni fa a cui nessuno ha dato risposta”. – continua sotto –

È un fiume in piena Sagliano, che ha poi sottolineato la questione dell’aumento del costo delle lampade votive. “Nella zona vecchia prima i cittadini pagavano 10 euro circa, – ha fatto sapere il consigliere di minoranza – ora, invece, con l’adeguamento, si paga circa 30 euro come gli utenti della zona nuova che è in affidamento ad un privato. Invece di adeguare abbassando il prezzo, l’amministrazione Colombiano chiede più soldi ai cittadini per un servizio legato al cimitero dove, tra le altre cose, sussistono delle situazioni ‘border line’ di qualche amministratore legato a questa maggioranza che ha degli interessi personali nella zona nuova del recinto cimiteriale. Anche in questo caso lui non vede e non sente?”. IN ALTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA